Тимощука раскритиковали из-за Украины: заявление бывшего российского футболиста

Анатолий Тимощук общается с журналистами. Фото: УНИАН

Бывшего капитана сборной Украины критикуют даже россияне. Известный блогер и владелец футбольного клуба "Красава" Евгений Савин вспомнил об опыте общения с Анатолием Тимощуком.

Савин в интервью YouTube-каналу "ЧестнОК" рассказал, как пытался добиться от украинца осуждения российской агрессии.

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После начала полномасштабного нападения России на Украину Анатолий Тимощук остался жить и работать в Санкт-Петербурге. Бывший футболист игнорирует тему войны, а если и говорит о ней — то делает это в лучшем случае нейтрально.

Анатолий Тимощук в Украине. Фото: УНИАН

Воспоминания Савина о Тимощуке

Блогер пытался добиться комментария от бывшего капитана сборной Украины весной 2022 года. Однако Анатолий Тимощук взял паузу на раздумия, после чего заявил, что не может говорить о войне.

Савин считает, что Тимощук молчит из-за российского гражданства своей супруги, работы в "Зените" из Санкт-Петербурга и банковских счетов, зарегистрированных в России. Блогер понимает, что можно найти очень много оправданий, однако Тимощук, по его словам, больше никогда не сможет смотреть в глаза очень многим людям.

"Можно было бы на время расстаться с женой, каким-то способом вывести деньги из России. А вот свою совесть уже не получится никуда вывезти", — резюмировал Евгений Савин.

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