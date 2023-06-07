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Тимощука раскритиковали из-за Украины: заявление бывшего российского футболиста

7 июня 2023 12:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тимощука раскритиковали из-за Украины: заявление бывшего российского футболиста
Анатолий Тимощук общается с журналистами. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывшего капитана сборной Украины критикуют даже россияне. Известный блогер и владелец футбольного клуба "Красава" Евгений Савин вспомнил об опыте общения с Анатолием Тимощуком

Савин в интервью YouTube-каналу "ЧестнОК" рассказал, как пытался добиться от украинца осуждения российской агрессии. 

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После начала полномасштабного нападения России на Украину Анатолий Тимощук остался жить и работать в Санкт-Петербурге. Бывший футболист игнорирует тему войны, а если и говорит о ней — то делает это в лучшем случае нейтрально. 

Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук в Украине. Фото: УНИАН

Воспоминания Савина о Тимощуке

Блогер пытался добиться комментария от бывшего капитана сборной Украины весной 2022 года. Однако Анатолий Тимощук взял паузу на раздумия, после чего заявил, что не может говорить о войне. 

Савин считает, что Тимощук молчит из-за российского гражданства своей супруги, работы в "Зените" из Санкт-Петербурга и банковских счетов, зарегистрированных в России. Блогер понимает, что можно найти очень много оправданий, однако Тимощук, по его словам, больше никогда не сможет смотреть в глаза очень многим людям. 

"Можно было бы на время расстаться с женой, каким-то способом вывести деньги из России. А вот свою совесть уже не получится никуда вывезти", — резюмировал Евгений Савин. 

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