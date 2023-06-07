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Тимощука розкритикували через Україну: заява колишнього російського футболіста

7 червня 2023 12:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тимощука розкритикували через Україну: заява колишнього російського футболіста
Анатолій Тимощук спілкується із журналістами. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишнього капітана збірної України критикують навіть росіяни. Відомий блогер та власник футбольного клубу "Красава" Євген Савін згадав про досвід спілкування з Анатолієм Тимощуком.

Савін в інтерв'ю YouTube-каналу "ЧестОК" розповів, як намагався домогтися від українця засудження російської агресії.

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Після початку повномасштабного нападу Росії на Україну Анатолій Тимощук залишився жити та працювати у Санкт-Петербурзі. Колишній футболіст ігнорує тему війни, а якщо й говорить про неї, то робить це в кращому разі нейтрально.

Анатолій Тимощук
Анатолій Тимощук в Україні. Фото: УНІАН

Спогади Савіна про Тимощука

Блогер намагався домогтися коментаря від колишнього капітана збірної України навесні 2022 року. Проте Анатолій Тимощук взяв паузу на роздуми, після чого заявив, що не може говорити про війну.

Савін вважає, що Тимощук мовчить через російське громадянство своєї дружини, роботу в "Зеніті" з Санкт-Петербурга та банківські рахунки, зареєстровані в Росії. Блогер розуміє, що можна знайти дуже багато виправдань, проте Тимощук, за його словами, більше ніколи не зможе дивитись у вічі дуже багатьом людям.

"Можна було б на якийсь час розлучитися з дружиною, якимось способом вивести гроші з Росії. А ось своє сумління вже не вийде нікуди вивезти", — резюмував Євген Савін.

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