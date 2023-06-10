Фінал Ліги чемпіонів. Анонс матчу сильного "Ман Сіті" проти нестабільного "Інтера"

М'яч фіналу Ліги чемпіонів. Фото: UEFA

Сьогодні у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка відбудеться фінал Ліги чемпіонів сезону 2022/23. У головній єврокубковій події року баталії розгорнуться між "Манчестер Сіті" та міланським "Інтером".

Цікаво, що команди уперше зіграють офіційний матч між собою. Раніше вони лише обмінялися перемогами по 3:0 у товариських іграх, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Також майбутній фінал Ліги чемпіонів стане першим у кар'єрі головного тренера "Інтера" Сімоне Індзагі та четвертим для коуча "Ман Сіті" Хосепа Гвардіоли.

"Манчестер сіті"

Англійці у майбутньому фіналі ЛЧ є великими фаворитами. Відповідне враження складається і за рівнем гравців, що відображено у вартості складу — 1,05 млрд євро проти 534,45 млн євро за версією Transfermarkt. Також досвід у наставників зовсім різний. До того ж, цього сезону "Ман Сіті" виграв АПЛ, тоді як "Інтер" у Серії А став третім з відставанням у 18 очок від першої позиції.

Перемога допоможе підопічним Гвардіоли оформити требл у сезоні — чемпіонство, кубок Англії та Ліга чемпіонів. Раніше подібне вдавалося лише "Манчестер Юнайтед" у сезоні 1998/99. Стати в один ряд із великим Сером Алексом Фергюсоном було б для Пепа великим досягненням.

У майбутньому фіналі "Манчестер Сіті" не матиме відчутних кадрових проблем, що ще більше збільшує їхні шанси на перемогу.

Також командою рухатиме бажання вперше підняти над головою "найбільш вухатий" кубок у світовому футболі. Вперше вони могли зробити це ще в сезоні 2020/21 рр., але тоді у фіналі з "Челсі" єдиний м'яч забив німецький легіонер лондонців Кай Хаверц. Хоча сьогодні в суперниках не "сині", а "чорно-сині", але запах реваншу витає в повітрі.

"Інтер"

Міланці за всю свою історію двічі брали Кубок європейських чемпіонів (1964, 1965) та 2010-го виграли у його наступниці — Ліги чемпіонів. Цікаво, що саме з останнього для клубу фіналу ці матчі відбуваються щосуботи. Можливо, магія знаків спрацює і цього разу.

Упродовж поточного сезону "Інтер" виступав нестабільно, і тому на італійському телебаченні експерти неодноразово торкалися питання звільнення Індзагі. Однак у фахівця вірили і наприкінці сезону команда набрала гарної форми. Завдяки Сімоне вони виграли 11 із 12 останніх матчів у всіх турнірах.

У майбутньому матчі у міланців під загрозою Хоакін Корреа, але цю втрату затьмарює Ромелу Лукаку, який нарешті набрав гарної форми. Якщо бельгійцю все ж таки довірять місце у старті, то ми побачимо яскраве протистояння габаритних форвардів — Лукаку проти Ерлінга Холанда.

Орієнтовні склади на матч

" Манчестер Сіті ": Едерсон, Аканджі, Діаш, Аке, Стоунз, Родрі, Бернарду, де Брюйне, Гюндоган, Гриліш, Голланд.

" Інтер ": Онана, Дарміан, Ачербі, Бастоні, Думфріс, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дімарко, Лукаку, Лаутаро.

Нагадаємо, раніше Кевін Де Брюйне оцінив шанси "Ман Сіті" на перемогу у фіналі Ліги чемпіонів.

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