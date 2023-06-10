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Финал Лиги чемпионов. Анонс матча сильного "Ман Сити" против нестабильного "Интера"

10 июня 2023 09:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Финал Лиги чемпионов. Анонс матча сильного "Ман Сити" против нестабильного "Интера"
Мяч финала Лиги чемпионов. Фото: UEFA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сегодня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка состоится финал Лиги чемпионов сезона 2022/23 гг. В главном еврокубковом событии года баталии развернутся между "Манчестер Сити" и миланским "Интером".

Интересно, что команды впервые сыграют официальный матч между собой. Ранее они лишь обменялись победами по 3:0 в товарищеских играх, сообщает портал Новини.LIVE.

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Также предстоящий финал Лиги чемпионов станет первым в карьере главного тренера "Интера" Симоне Индзаги и четвертым для коуча "Ман Сити" Хосепа Гвардиолы.

"Манчестер Сити"

Англичане в предстоящем финале ЛЧ являются большими фаворитами. Соответствующее впечатление складывается и по уровню игроков, что отображено в стоимости состава — 1,05 млрд евро против 534,45 млн евро по версии Transfermarkt. Также опыт у наставников совершенно разный. К тому же, в текущем сезоне "Ман Сити" выиграл АПЛ, тогда как "Интер" в Серии А стал третьим с отставанием в 18 очков от первой позиции.

Победа поможет подопечным Гвардиолы оформить требл в сезоне — чемпионство, кубок Англии и Лига чемпионов. Ранее подобное удавалось лишь "Манчестер Юнайтед" в сезоне 1998/99 гг. Стать в один ряд с великим Сэром Алексом Фергюсоном было бы для Пепа большим достижением.

В предстоящем финале "Манчестер Сити" не будет иметь ощутимых кадровых проблем, что еще больше увеличивает их шансы на победу.

Также командой будет двигать желание впервые поднять над головой "самый ушастый" кубок в мировом футболе. Впервые они могли сделать это еще в сезоне 2020/21 гг., но тогда в финале с "Челси" единственный мяч забил немецкий легионер лондонцев Кай Хаверц. Хотя сегодня в соперниках не "синие", а "черно-синие", но запах реванша витает в воздухе.

"Интер"

Миланцы за всю свою историю дважды брали Кубок европейских чемпионов (1964, 1965) и в 2010-м выиграли у его преемницы — Лиги чемпионов. Интересно, что именно с последнего для клуба финала эти матчи проходят по субботам. Возможно, магия знаков сработает и на этот раз.  

В течение текущего сезона "Интер" выступал нестабильно, и поэтому на итальянском телевидении эксперты не единожды затрагивали вопрос увольнения Индзаги. Однако в специалиста верили, и в конце сезона команда набрала хорошую форму. Благодаря Симоне они выиграли 11 из 12 последних матчей во всех турнирах.

В предстоящем матче у миланцев под угрозой Хоакин Корреа, но эту потерю затмевает Ромелу Лукаку, который наконец набрал хорошую форму. Если бельгийцу все же доверят место в старте, то мы увидим яркое противостояние габаритных форвардов — Лукаку против Эрлинга Холанда.

Ориентировочные составы на матч

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Стоунз, Родри, Бернарду, где Брюйне, Гюндоган, Грилиш, Голланд.

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Думфрис, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Димарко, Лукаку, Лаутаро.

Напомним, ранее Кевин Де Брюйне оценил шансы "Ман Сити" на победу в финале Лиги чемпионов.

Болельщики "Манчестер Сити" необычным образом проводили команду на финал ЛЧ.

Симоне Индзаги рассказал, как "Интер" сыграет в финале Лиги чемпионов.

Поляка Шимона Марциняка могут отстранить от судейства в финале ЛЧ из-за скандала с расизмом.

 

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