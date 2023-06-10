Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Ребров провів перше тренування для збірної України з мером Бремена arrow

Ребров провів перше тренування для збірної України з мером Бремена

10 червня 2023 10:26
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ребров провів перше тренування для збірної України з мером Бремена
Гравці збірної України на тренуванні у Німеччині. Фото: Павло Кубанов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Перший повноцінний робочий день національної команди України в Бремені вмістив у себе одразу два тренування. Дебютні заняття у збірній Сергія Реброва були доволі інтенсивними та різноплановими, а головною родзинкою став візит мера міста. 

Основний вектор роботи мав тактичну направленість, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Під час ранкового тренування гравці відпрацьовували техніку роботи з м’ячем — прийом та передачу. А ввечері команда відпрацьовувала паси із завершенням, після чого збірники виконували тактичні завдання у форматі ігрових серій.

Візит Бовеншульте

До початку вечірнього тренування в гості до збірної України завітав мер Бремена Андреас Бовеншульте, який поспілкувався з головним тренером Сергієм Ребровим, висловив українцям свою підтримку та сказав, що для бременців велика честь приймати в себе національну команду України.

На згадку про зустріч керівник міста отримав м’яч з автографами синьо-жовтих та фото з командою.

Нагадаємо, 12 червня на "Везерштадіоні" в Бремені відбудеться контрольний матч між національними збірними Німеччини та України, який стане для німецької команди 1000-м в історії. 

Ця гра також матиме благодійну мету і пройде для підтримки з боку Німецького футбольного союзу (DFB) людей та організацій України, що постраждали від російської загарбницької війни. Початок матчу — о 19:00 за київським часом.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик досі може перейти до "Арсеналу".

Дружина Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні.

Сьогодні у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Анонс матчу в матеріалі Новини.LIVE.

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB