Ребров провів перше тренування для збірної України з мером Бремена

Гравці збірної України на тренуванні у Німеччині. Фото: Павло Кубанов

Перший повноцінний робочий день національної команди України в Бремені вмістив у себе одразу два тренування. Дебютні заняття у збірній Сергія Реброва були доволі інтенсивними та різноплановими, а головною родзинкою став візит мера міста.

Основний вектор роботи мав тактичну направленість, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Під час ранкового тренування гравці відпрацьовували техніку роботи з м’ячем — прийом та передачу. А ввечері команда відпрацьовувала паси із завершенням, після чого збірники виконували тактичні завдання у форматі ігрових серій.

Візит Бовеншульте

До початку вечірнього тренування в гості до збірної України завітав мер Бремена Андреас Бовеншульте, який поспілкувався з головним тренером Сергієм Ребровим, висловив українцям свою підтримку та сказав, що для бременців велика честь приймати в себе національну команду України.

На згадку про зустріч керівник міста отримав м’яч з автографами синьо-жовтих та фото з командою.

Нагадаємо, 12 червня на "Везерштадіоні" в Бремені відбудеться контрольний матч між національними збірними Німеччини та України, який стане для німецької команди 1000-м в історії.

Ця гра також матиме благодійну мету і пройде для підтримки з боку Німецького футбольного союзу (DFB) людей та організацій України, що постраждали від російської загарбницької війни. Початок матчу — о 19:00 за київським часом.

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