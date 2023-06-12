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Циганков, Кімміх та Лукаку зацікавили відомий клуб з АПЛ

12 червня 2023 08:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков, Кімміх та Лукаку зацікавили відомий клуб з АПЛ
Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український футболіст Віктор Циганков може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. На гравця звернув увагу місцевий "Ньюкасл".

"Сороки" збираються посилити склад перед поверненням до Ліги чемпіонів, повідомляє Daily Mail.

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Сезон 2023/2024 стане дуже важливим для англійського "Ньюкаслу". Ця команда вперше за двадцять років повернулася до Ліги чемпіонів. Амбіції "сорок" набагато масштабніші. Підопічні Едді Хау хочуть виграти трофей, а для цього команді потрібно посилити склад.

Хто може перейти до "Ньюкаслу"?

Власники клубу не стали витрачати сотні мільйонів євро одразу після купівлі "сорок". Вони надали Едді Хау можливість досягти прогресу з тими гравцями, які були у розпорядженні тренера. До цього літа "Ньюкасл" посилив лише кілька позицій, проте зараз тренерський штаб команди може розраховувати на активну трансферну кампанію.

Віктор Циганков
Атакує Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Одним із новачків "Ньюкасла" може стати півзахисник збірної України Віктор Циганков. 25-річний футболіст добре зарекомендував себе після переїзду до Європи на початку цього року. На його рахунку три голи та шість результативних передач у чемпіонаті Іспанії. "Сороки" готові запропонувати "Жироні" 30 млн євро за 25-річного гравця.

Також "Ньюкасл" цікавиться лідером "Баварії" Йозуа Кімміхом. Мюнхенці не хочуть продати півзахисника, але англійський клуб виявить наполегливість у переговорах із німцями

Лінію атаки "Ньюкасл" хоче посилити за рахунок бельгійського форварда Ромелу Лукаку, права на якого належать "Челсі".

Нагадаємо, український волейболіст Олександр Боровський загинув у боях із російськими окупантами.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив про інтерес клубів Бундесліги до Андрія Ярмоленка.

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