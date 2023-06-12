Циганков, Кімміх та Лукаку зацікавили відомий клуб з АПЛ
Український футболіст Віктор Циганков може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. На гравця звернув увагу місцевий "Ньюкасл".
"Сороки" збираються посилити склад перед поверненням до Ліги чемпіонів, повідомляє Daily Mail.
Сезон 2023/2024 стане дуже важливим для англійського "Ньюкаслу". Ця команда вперше за двадцять років повернулася до Ліги чемпіонів. Амбіції "сорок" набагато масштабніші. Підопічні Едді Хау хочуть виграти трофей, а для цього команді потрібно посилити склад.
Хто може перейти до "Ньюкаслу"?
Власники клубу не стали витрачати сотні мільйонів євро одразу після купівлі "сорок". Вони надали Едді Хау можливість досягти прогресу з тими гравцями, які були у розпорядженні тренера. До цього літа "Ньюкасл" посилив лише кілька позицій, проте зараз тренерський штаб команди може розраховувати на активну трансферну кампанію.
Одним із новачків "Ньюкасла" може стати півзахисник збірної України Віктор Циганков. 25-річний футболіст добре зарекомендував себе після переїзду до Європи на початку цього року. На його рахунку три голи та шість результативних передач у чемпіонаті Іспанії. "Сороки" готові запропонувати "Жироні" 30 млн євро за 25-річного гравця.
Також "Ньюкасл" цікавиться лідером "Баварії" Йозуа Кімміхом. Мюнхенці не хочуть продати півзахисника, але англійський клуб виявить наполегливість у переговорах із німцями
Лінію атаки "Ньюкасл" хоче посилити за рахунок бельгійського форварда Ромелу Лукаку, права на якого належать "Челсі".
Нагадаємо, український волейболіст Олександр Боровський загинув у боях із російськими окупантами.
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