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Німеччина проти України: анонс першого матчу Реброва на чолі команди

12 червня 2023 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Німеччина проти України: анонс першого матчу Реброва на чолі команди
Михайло Мудрик у збірній України. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

З моменту офіційної презентації Сергія Реброва як головного тренера збірної України минув менш як тиждень. Нового наставника та його команду чекає перший серйозний супротивник — Бундестім.

Обидві команди зіграють знаковий поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна Німеччини проведе 1000 матч у своїй історії. Символічно, що суперником Бундестім у цьому поєдинку стане Україна. Перша гра "синьо-жовтих" із новим головним тренером відбудеться у Бремені, на місцевому "Везерштадіоні". О 19:00 за київським часом команди виведе на поле головний арбітр із Греції Анастасіос Судіропулос.

Ситуація у збірній Німеччини

Наставник Бундестім Хансі Флік отримав другий шанс у національній команді. Після провалу на Кубку Світу в Катарі ходили чутки про зміну тренера збірної Німеччини, але вона так і не відбулася. Поки не можна сказати, що це рішення виявилося правильним.

Навесні Бундестім провела два товариські матчі. Збірну Перу обіграли з рахунком 2:0, але Бельгії поступилися 2:3. Україна історично вважається найзручнішим суперником для Німеччини. Ці команди протистояли одна одній вісім разів. Німці виграли п'ять зустрічей, решта завершилася внічию.

У поєдинку на "Везерштадіоні" команді Хансі Фліка не допоможуть Ноєр та Гнабрі. Було вирішено надати відпочинок Гюндогану та Гозенсу, який нещодавно брали участь у фіналі Ліги чемпіонів.

Ситуація у збірній України

Сергій Ребров нарікав на те, що має мало часу на підготовку до цього поєдинку. На щастя, статус матчу дозволяє провести низку експериментів та навіть перевірити у справі найближчий резерв національної команди.

Артем Довбик
Тренування збірної України. Фото: УАФ

Насамперед це стосується лінії атаки збірної України. Основного форварда команди Романа Яремчука травмовано. Це шанс проявити себе Владиславу Ванату та Назарію Русіну. Один із них може скласти пару Артему Довбику в основному складі, якщо тренер вирішить поставити на гру модель команди, що атакує.

У матчі з Німеччиною не візьме участь один із лідерів збірної України Олександр Зінченко. Захисника "Арсеналу" все ще травмовано. Незалежно від підсумкового результату цей поєдинок стане частиною підготовки до протистоянь із Північною Македонією та Мальтою у рамках відбору на Євро-2024.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

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