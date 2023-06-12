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Вікторія Бекхем показала зворушливі фото сімейної вечері

12 червня 2023 11:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Вікторія Бекхем показала зворушливі фото сімейної вечері
Девід та Вікторія Бекхем на відпочинку. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Власник футбольного клубу "Інтер Маямі" Девід Бекхем взяв коротку відпустку і вирушив разом із сім'єю до Японії. Останнім часом колишньому футболістові збірної Англії нечасто вдається провести час із дітьми.

Вікторія Бекхем опублікувала підсумки сімейної подорожі на своїй сторінці в Instagram.

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Девід Бекхем практично завершив найвдалішу угоду за весь час, що він володіє клубом MLS "Інтер Маямі". У найближчому майбутньому кольори цієї команди захищатиме Ліонель Мессі. Ймовірно, що до нього приєднаються Серхіо Бускетс та Анхель Ді Марія.

Девід та Вікторія Бекхем
Девід та Вікторія Бекхем з дітьми. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Сімейне свято Бекхема

Власник "Інтера" вирішив відсвяткувати цей успіх разом із сім'єю. Девід, Вікторія, їхній молодший син Круз та дочка Харпер вирушили до Японії. Зіркова родина відвідала Кіото та весело провела час.

Девід Бекхем
Девід Бекхем з Вікторією та дочкою Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Бруклін і Ромео, двоє старших синів Бекхема, не змогли приєднатися до батьків. Один із них продовжує займатися особистим життям, а інший нещодавно закінчив сезон в англійському "Брентфорді". Однак Девід, Вікторія, Круз та Харпер чудово повеселилися і без решти членів родини.

Девід та Вікторія Бекхем
Девід Бекхем, Круз та Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Подружжя разом із дітьми відвідало національний заповідник та парк розваг. Потім сім'я вирушила до ресторану та спробувала місцеві делікатеси. Вікторія Бекхем опублікувала результати сімейної фотосесії, на якій разом із Девідом та дітьми весело проводить час.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

Збірна України під проводом Сергія Реброва проведе свій перший матч. Суперником національної команди стане Німеччина.

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