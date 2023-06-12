Ребров против сборной Германии: букмекеры назвали фаворита матча Украины

Сергей Ребров на тренировке сборной Украины. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовит национальную команду к важному товарищескому матчу против Германии. Никогда в своей истории "сине-желтые" еще не обыгрывали этого соперника.

Эксперты и букмекеры считают фаворитом этого противостояния Бундестим, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборные Германии и Украины встречались друг с другом восемь раз. Немцы выиграли пять матчей, еще три поединка завершились вничью. Последнее противостояние соперников прошла в 2020 году в Лиге Наций. Дома Бундестим одержала волевую победу со счетом 3:1 благодаря голу Сане и дублю Тимо Вернера. За Украину забил Яремчук.

Ставки и прогнозы на матч Германия — Украина

Ни Вернер, ни Яремчук не выйдут на поле арены "Везерштадион" в Бремене. Оба форварда травмированы. За Бундестим не сыграют еще и Нойер с Гнабри. Главной потерей команды Реброва станет отсутствие Александра Зинченко. Тренер сборной Украины не включил в заявку на игру Русина, Буяльского и Кочергина.

Тренировка сборной Украины. Фото: УАФ

Фаворитом противостояния считается сборная Германии. Коэффициент на победу команды Ханса-Дитера Флика составляет 1,37. Сделать ставку на сборную Украины можно с коэффициентом 8,40. Ничья оценивается коэффициентом 5,60.

Букмекеры уверены, что матч получится результативным. В четырех из пяти последних встреч Украины и Германии было забито минимум три гола. Коэффициент на "Тотал Больше 2,5" составляет 1,63. "Тотал Меньше 2,5" доступен с коэффициентом 2,60.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

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