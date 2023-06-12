Ребров проти збірної Німеччини: букмекери назвали фаворита матчу України

Сергій Ребров під час тренування збірної України. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров готує національну команду до важливого товариського матчу проти Німеччини. Ніколи у своїй історії "синьо-жовті" ще не обігравали цього суперника.

Експерти та букмекери вважають фаворитом цього протистояння Бундестім, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірні Німеччини та України зустрічалися одна з одною вісім разів. Німці виграли п'ять матчів, ще три поєдинки завершилися внічию. Останнє протистояння суперників пройшло у 2020 році в Лізі Націй. Вдома Бундестім здобула вольову перемогу з рахунком 3:1 завдяки голу Сане та дублю Тімо Вернера. За Україну забив Яремчук.

Ставки та прогнози на матч Німеччина — Україна

Ні Вернер, ні Яремчук не вийдуть на поле арени "Везерштадіон" у Бремені. Обидва форварди травмовані. За Бундестім не зіграють ще й Ноєр із Гнабрі. Головною втратою команди Реброва стане відсутність Олександра Зінченка. Тренер збірної України не включив у заявку на гру Русіна, Буяльського та Кочергіна.

Тренування збірної України. Фото: УАФ

Лідером протистояння вважається збірна Німеччини. Коефіцієнт на перемогу команди Ханса-Дітера Фліка складає 1,37. Зробити ставку на збірну України можна із коефіцієнтом 8,40. Нічия оцінюється коефіцієнтом 5,60.

Букмекери впевнені, що матч вийде результативним. У чотирьох із п'яти останніх зустрічей України та Німеччини було забито мінімум три голи. Коефіцієнт на "Тотал Більше 2,5" складає 1,63. "Тотал Менше 2,5" доступний з коефіцієнтом 2,60.

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