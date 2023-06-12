Луческу піде з "Динамо": який клуб очолить тренер
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу найближчим часом може залишити Україну. При цьому румунський фахівець не має наміру завершувати кар'єру.
У послугах досвідченого тренера зацікавлені інші клуби, повідомляє NTV Spor.
Керівництво турецького "Фенербахче" шукає нового головного тренера після відставки португальця Жорже Жезуша. Основним кандидатом на цю посаду є Мірча Луческу. Переговори зацікавлених сторін розпочнуться найближчим часом.
Чому Луческу може виїхати з України?
Наставник київського "Динамо" очолив столичну команду у 2020 році та виграв із нею чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. Однак сезон 2022/2023 став невдалим для "біло-синіх". Команда посіла лише четверте місце у підсумковій турнірній таблиці.
Контракт Луческу із "Динамо" розрахований до літа 2024 року, але керівництво клубу може відпустити тренера вже зараз.
Румунського фахівця в останні роки почало підводити здоров'ям. Війна в Україні та необхідність постійно їздити на далекі дистанції погано позначаються на тренері.
Мірча Луческу вже працював у Стамбулі. Він тренував "Бешикташ", "Галатасарай" та збірну Туреччини.
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