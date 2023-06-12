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Луческу піде з "Динамо": який клуб очолить тренер

12 червня 2023 15:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу піде з "Динамо": який клуб очолить тренер
Мірча Луческу на полі. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу найближчим часом може залишити Україну. При цьому румунський фахівець не має наміру завершувати кар'єру.

У послугах досвідченого тренера зацікавлені інші клуби, повідомляє NTV Spor.

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Керівництво турецького "Фенербахче" шукає нового головного тренера після відставки португальця Жорже Жезуша. Основним кандидатом на цю посаду є Мірча Луческу. Переговори зацікавлених сторін розпочнуться найближчим часом.

Мірча Луческу
Луческу на пресконференції. Фото: УНІАН

Чому Луческу може виїхати з України?

Наставник київського "Динамо" очолив столичну команду у 2020 році та виграв із нею чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. Однак сезон 2022/2023 став невдалим для "біло-синіх". Команда посіла лише четверте місце у підсумковій турнірній таблиці.

Контракт Луческу із "Динамо" розрахований до літа 2024 року, але керівництво клубу може відпустити тренера вже зараз.

Румунського фахівця в останні роки почало підводити здоров'ям. Війна в Україні та необхідність постійно їздити на далекі дистанції погано позначаються на тренері.

Мірча Луческу вже працював у Стамбулі. Він тренував "Бешикташ", "Галатасарай" та збірну Туреччини.

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