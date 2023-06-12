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Кличко объяснил, почему УАФ аннулировала достижения Тимощука в футболе

12 июня 2023 13:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кличко объяснил, почему УАФ аннулировала достижения Тимощука в футболе
Владимир Кличко во время интервью. Фото: instagram.com/klitschko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук лишен всех спортивных достижений у себя на родине. Соответствующее решение приняла Украинская футбольная ассоциация. 

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в интервью Bild объяснил мотивы решения УАФ. 

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Немецкие журналисты поинтересовались у Владимира Кличко причиной обструкции, которой бывший футболист мюнхенской "Баварии" Анатолий Тимощук был подвергнуть в Украине. Его лишили всех спортивных заслуг и медалей.

Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук в сборной Украины. Фото: УНИАН

Предательство Тимощука 

Известный в прошлом боксер Владимир Кличко объяснил, что после начала полномасштабного военного вторжения россиян в Украину Анатолий Тимощук остался жить, работать и увеличивать свой капитал в Санкт-Петербурге. Экс-капитан сборной Украины даже не просит остановить боевые действия и заявляет, что в его родной стране "не все так однозначно". 

"Дело в том, что бывший футболист Тимощук принял решение поддержать военного преступника, который развязал войну в Украине и стремится уничтожить эту страну вместе с ее жителями", — рассказал Владимир Кличко. 

В УАФ выпустили заявление, в котором заявили, что Тимощук сознательно сделал свой выбор в пользу войны с Украиной. Этим он нарушил этический кодекс украинского футбола. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд. 

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