Кличко объяснил, почему УАФ аннулировала достижения Тимощука в футболе

Владимир Кличко во время интервью. Фото: instagram.com/klitschko/

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук лишен всех спортивных достижений у себя на родине. Соответствующее решение приняла Украинская футбольная ассоциация.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в интервью Bild объяснил мотивы решения УАФ.

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Анатолий Тимощук в сборной Украины. Фото: УНИАН

Предательство Тимощука

Известный в прошлом боксер Владимир Кличко объяснил, что после начала полномасштабного военного вторжения россиян в Украину Анатолий Тимощук остался жить, работать и увеличивать свой капитал в Санкт-Петербурге. Экс-капитан сборной Украины даже не просит остановить боевые действия и заявляет, что в его родной стране "не все так однозначно".

"Дело в том, что бывший футболист Тимощук принял решение поддержать военного преступника, который развязал войну в Украине и стремится уничтожить эту страну вместе с ее жителями", — рассказал Владимир Кличко.

В УАФ выпустили заявление, в котором заявили, что Тимощук сознательно сделал свой выбор в пользу войны с Украиной. Этим он нарушил этический кодекс украинского футбола.

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