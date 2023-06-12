Кличко пояснив, чому УАФ анулювала досягнення Тимощука у футболі

Володимир Кличко під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/klitschko/

Колишнього капітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука позбавлено всіх спортивних досягнень у себе на батьківщині. Відповідне рішення ухвалила Українська футбольна асоціація.

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко пояснив мотиви рішення УАФ.

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Анатолій Тимощук у збірній України. Фото: УНІАН

Зрада Тимощука

Відомий минулого боксер Володимир Кличко пояснив, що після початку повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну Анатолій Тимощук залишився жити, працювати й збільшувати свій капітал у Санкт-Петербурзі. Екскапітан збірної України навіть не просить зупинити бойові дії та заявляє, що у його рідній країні "не все так однозначно".

"Річ у тому, що колишній футболіст Тимощук ухвалив рішення підтримати військового злочинця, який розв'язав війну в Україні та прагне знищити цю країну разом із її жителями", — розповів Володимир Кличко.

В УАФ випустили заяву, де заявили, що Тимощук свідомо зробив свій вибір на користь війни з Україною. Цим він порушив етичний кодекс українського футболу.

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