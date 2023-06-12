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Кличко пояснив, чому УАФ анулювала досягнення Тимощука у футболі

12 червня 2023 13:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кличко пояснив, чому УАФ анулювала досягнення Тимощука у футболі
Володимир Кличко під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/klitschko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишнього капітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука позбавлено всіх спортивних досягнень у себе на батьківщині. Відповідне рішення ухвалила Українська футбольна асоціація.

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко пояснив мотиви рішення УАФ.

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Німецькі журналісти поцікавилися у Володимира Кличка причиною обструкції, яку влаштували в Україні колишньому футболісту мюнхенської "Баварії" Анатолію Тимощуку. Його позбавили всіх спортивних заслуг та медалей.

Анатолій Тимощук
Анатолій Тимощук у збірній України. Фото: УНІАН

Зрада Тимощука

Відомий минулого боксер Володимир Кличко пояснив, що після початку повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну Анатолій Тимощук залишився жити, працювати й збільшувати свій капітал у Санкт-Петербурзі. Екскапітан збірної України навіть не просить зупинити бойові дії та заявляє, що у його рідній країні "не все так однозначно".

"Річ у тому, що колишній футболіст Тимощук ухвалив рішення підтримати військового злочинця, який розв'язав війну в Україні та прагне знищити цю країну разом із її жителями", — розповів Володимир Кличко.

В УАФ випустили заяву, де заявили, що Тимощук свідомо зробив свій вибір на користь війни з Україною. Цим він порушив етичний кодекс українського футболу.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

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