Кличко пояснив, чому УАФ анулювала досягнення Тимощука у футболі
Колишнього капітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука позбавлено всіх спортивних досягнень у себе на батьківщині. Відповідне рішення ухвалила Українська футбольна асоціація.
Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко пояснив мотиви рішення УАФ.
Німецькі журналісти поцікавилися у Володимира Кличка причиною обструкції, яку влаштували в Україні колишньому футболісту мюнхенської "Баварії" Анатолію Тимощуку. Його позбавили всіх спортивних заслуг та медалей.
Зрада Тимощука
Відомий минулого боксер Володимир Кличко пояснив, що після початку повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну Анатолій Тимощук залишився жити, працювати й збільшувати свій капітал у Санкт-Петербурзі. Екскапітан збірної України навіть не просить зупинити бойові дії та заявляє, що у його рідній країні "не все так однозначно".
"Річ у тому, що колишній футболіст Тимощук ухвалив рішення підтримати військового злочинця, який розв'язав війну в Україні та прагне знищити цю країну разом із її жителями", — розповів Володимир Кличко.
В УАФ випустили заяву, де заявили, що Тимощук свідомо зробив свій вибір на користь війни з Україною. Цим він порушив етичний кодекс українського футболу.
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