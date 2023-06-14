Ярмоленко покинул "Аль-Айн": где продолжит карьеру

Андрей Ярмоленко выбирает вариант, куда перейти. Фото: Twitter/Al Ain

Судьба капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко находится в центре внимания. 33-летний футболист покинул "Аль-Айн" и, вероятно, вернется в киевское "Динамо" после 6 лет путешествий по Европе и Азии.

Клуб из ОАЭ официально простился с украинским легионером в социальных сетях.

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"Успехов и благодарность, Ярмоленко", — говорится в сообщении твиттер-аккаунта "Аль-Айна".

Отметим, что в сезоне 2022/23 украинец провел в "Аль-Айне" с Абу-Даби 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

Уже несколько месяцев украинские СМИ прочат ему возвращение в киевское "Динамо", подбросил масла в огонь и сам игрок. Во время пресс-конференции перед товарищеским матчем между сборными Украины и Германии Ярмоленко не отрицал, что может вернуться в Динамо, но тогда он говорил, что его держит контракт.

"Посмотрим, потому что сейчас у меня еще месяц контракта с "Аль-Айном", я должен уважать это. Сейчас я полностью сосредоточен на сборной Украины, поэтому все узнаете после матчей сборных", — уверял Ярмоленко.

С возвращением домой?

О том, что вингер завершал переговоры о возвращении в киевский клуб, ранее сообщал телеграмм-канал "Динамо Киев Inside".

"С возвращением домой? По крайней мере, с сегодняшнего дня переговорный процесс вступает в завершающую фазу", — говорилось в сообщении.

Теперь его ничего не сдерживает и подписание может произойти в ближайшие часы.

Напомним, что Ярмоленко выступал в составе "Динамо" с 2007 по 2017 годы, сыграл 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 ассистов. С киевской командой он выиграл 3 чемпионства, 2 Кубка и 3 Суперкубка Украины.

Но есть и другие варианты. Так Ребров перед матчем с Бундестимом отметил, что Ярмоленко в матче с Германией если хорошо себя проявит, может получить приглашение в Бундеслигу.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

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