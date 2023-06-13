Модрич решил, останется ли он в "Реале"
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отклонил предложение из Саудовской Аравии. Ветеран отказался от больших денег и решил продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу".
Модрич уже ведет переговоры с "Реалом" о продлении контракта, сообщает Marca.
Несколько недель назад Лука Модрич получил выгодное предложение от одного из клубов Саудовской Аравии. По данным испанских журналистов ветеран мог переехать на Ближний восток на три года и зарабатывать от 80 до 120 млн евро за сезон.
Решение Модрича
Хорватский полузащитник внезапно прекратил переговоры с клубом из Саудовской Аравии. Ветеран захотел остаться в мадридском "Реале". 37-летний Лука Модрич уже ведет переговоры с президентом клуба Флорентино Пересом о продлении контракта.
Соглашение Модрича с "Реалом" действует до лета 2024-го года. Политика мадридского клуба не позволяет продлевать контракты возрастным футболистам больше, чем на один год. Вполне вероятно, итогом переговоров хорвата с "бланкос" станет пролонгация соглашения до 2025 года.
В сезоне 2022/2023 Модрич был одним из лидеров "Реала". На счету полузащитника 33 поединка во всех турнирах. Он забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
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