Модрич решил, останется ли он в "Реале"

Лука Модрич в матче за "Реал". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отклонил предложение из Саудовской Аравии. Ветеран отказался от больших денег и решил продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу".

Модрич уже ведет переговоры с "Реалом" о продлении контракта, сообщает Marca.

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Несколько недель назад Лука Модрич получил выгодное предложение от одного из клубов Саудовской Аравии. По данным испанских журналистов ветеран мог переехать на Ближний восток на три года и зарабатывать от 80 до 120 млн евро за сезон.

Решение Модрича

Хорватский полузащитник внезапно прекратил переговоры с клубом из Саудовской Аравии. Ветеран захотел остаться в мадридском "Реале". 37-летний Лука Модрич уже ведет переговоры с президентом клуба Флорентино Пересом о продлении контракта.

Лука Модрич борется за мяч. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Соглашение Модрича с "Реалом" действует до лета 2024-го года. Политика мадридского клуба не позволяет продлевать контракты возрастным футболистам больше, чем на один год. Вполне вероятно, итогом переговоров хорвата с "бланкос" станет пролонгация соглашения до 2025 года.

В сезоне 2022/2023 Модрич был одним из лидеров "Реала". На счету полузащитника 33 поединка во всех турнирах. Он забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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