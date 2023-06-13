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Модрич решил, останется ли он в "Реале"

13 июня 2023 09:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Модрич решил, останется ли он в "Реале"
Лука Модрич в матче за "Реал". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отклонил предложение из Саудовской Аравии. Ветеран отказался от больших денег и решил продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу". 

Модрич уже ведет переговоры с "Реалом" о продлении контракта, сообщает Marca.

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Несколько недель назад Лука Модрич получил выгодное предложение от одного из клубов Саудовской Аравии. По данным испанских журналистов ветеран мог переехать на Ближний восток на три года и зарабатывать от 80 до 120 млн евро за сезон. 

Решение Модрича 

Хорватский полузащитник внезапно прекратил переговоры с клубом из Саудовской Аравии. Ветеран захотел остаться в мадридском "Реале". 37-летний Лука Модрич уже ведет переговоры с президентом клуба Флорентино Пересом о продлении контракта. 

Лука Модрич
Лука Модрич борется за мяч. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Соглашение Модрича с "Реалом" действует до лета 2024-го года. Политика мадридского клуба не позволяет продлевать контракты возрастным футболистам больше, чем на один год. Вполне вероятно, итогом переговоров хорвата с "бланкос" станет пролонгация соглашения до 2025 года. 

В сезоне 2022/2023 Модрич был одним из лидеров "Реала". На счету полузащитника 33 поединка во всех турнирах. Он забил четыре гола и сделал три результативные передачи. 

Напомним, "Челси" готов отпустить Михаила Мудрика в один из итальянских клубов. 

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