Модрич вирішив, чи залишиться він у "Реалі"

Лука Модрич у матчі за "Реал". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич відхилив пропозицію із Саудівської Аравії. Ветеран відмовився від великих грошей та вирішив продовжити кар'єру на "Сантьяго Бернабеу".

Модрич вже веде переговори з "Реалом" щодо продовження контракту, повідомляє Marca.

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Кілька тижнів тому Лука Модрич отримав вигідну пропозицію від одного із клубів Саудівської Аравії. За даними іспанських журналістів, ветеран міг переїхати на Близький схід на три роки та заробляти від 80 до 120 млн євро за сезон.

Рішення Модрича

Хорватський півзахисник раптово припинив переговори із клубом із Саудівської Аравії. Ветеран захотів залишитись у мадридському "Реалі". 37-річний Лука Модрич уже веде переговори з президентом клубу Флорентіно Пересом щодо продовження контракту.

Лука Модрич бореться за м'яч. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Угода Модрича з "Реалом" діє до літа 2024 року. Політика мадридського клубу не дозволяє продовжувати контракти віковим футболістам більше ніж на один рік. Цілком імовірно, результатом переговорів хорвата з "бланкос" стане пролонгація угоди до 2025 року.

У сезоні 2022/2023 Модріч був одним із лідерів "Реала". На рахунку півзахисника 33 поєдинки у всіх турнірах. Він забив чотири голи та зробив три результативні передачі.

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