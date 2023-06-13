Мбаппе внезапно решил покинуть "ПСЖ": куда перейдет форвард

Килиан Мбаппе в Париже. Фото: REUTERS/Albert Gea

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с "ПСЖ". Футболист уже объявил клубу о своем решении.

"ПСЖ" может продать Мбаппе уже этим летом, сообщает Le Parisien.

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Куда уйдет лидер "ПСЖ"?

Руководство французского клуба было уверено в том, что ведущий футболист команды еще долго будет выступать на "Парк де Пренс". Однако трансферная сага имени Мбаппе снова стала актуальной.

Контракт Килиана с "ПСЖ" действует до лета 2024 года. В нем есть опция продления еще на сезон. Она активируется в том случае, если Мбаппе до 30 июня заявит "ПСЖ" о желании остаться. Однако форвард объявил руководству клуба о том, что не станет активировать эту опцию.

Мбаппе и Ибрагимович во время Ролан Гаррос. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

По условиям соглашения уже через полгода Мбаппе сможет вести переговоры с другими клубами. "ПСЖ" придется продать игрока уже сейчас для того, чтобы через год он не ушел на правах свободного агента. Главным претендентом на француза по-прежнему является мадридский "Реал", которому как раз нужен новый нападающий.

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе забил за "ПСЖ" 41 гол во всех турнирах.

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