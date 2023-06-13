Мбаппе внезапно решил покинуть "ПСЖ": куда перейдет форвард
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с "ПСЖ". Футболист уже объявил клубу о своем решении.
"ПСЖ" может продать Мбаппе уже этим летом, сообщает Le Parisien.
Французский "ПСЖ" может полностью заменить игроков линии атаки накануне начала нового сезона. Лео Месси уже ушел из парижского клуба. Вскоре его примеру могут последовать Неймар и Килиан Мбаппе.
Куда уйдет лидер "ПСЖ"?
Руководство французского клуба было уверено в том, что ведущий футболист команды еще долго будет выступать на "Парк де Пренс". Однако трансферная сага имени Мбаппе снова стала актуальной.
Контракт Килиана с "ПСЖ" действует до лета 2024 года. В нем есть опция продления еще на сезон. Она активируется в том случае, если Мбаппе до 30 июня заявит "ПСЖ" о желании остаться. Однако форвард объявил руководству клуба о том, что не станет активировать эту опцию.
По условиям соглашения уже через полгода Мбаппе сможет вести переговоры с другими клубами. "ПСЖ" придется продать игрока уже сейчас для того, чтобы через год он не ушел на правах свободного агента. Главным претендентом на француза по-прежнему является мадридский "Реал", которому как раз нужен новый нападающий.
В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе забил за "ПСЖ" 41 гол во всех турнирах.
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