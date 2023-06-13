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Мбаппе внезапно решил покинуть "ПСЖ": куда перейдет форвард

13 июня 2023 09:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе внезапно решил покинуть "ПСЖ": куда перейдет форвард
Килиан Мбаппе в Париже. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с "ПСЖ". Футболист уже объявил клубу о своем решении. 

"ПСЖ" может продать Мбаппе уже этим летом, сообщает Le Parisien

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Французский "ПСЖ" может полностью заменить игроков линии атаки накануне начала нового сезона. Лео Месси уже ушел из парижского клуба. Вскоре его примеру могут последовать Неймар и Килиан Мбаппе. 

Куда уйдет лидер "ПСЖ"? 

Руководство французского клуба было уверено в том, что ведущий футболист команды еще долго будет выступать на "Парк де Пренс". Однако трансферная сага имени Мбаппе снова стала актуальной. 

Контракт Килиана с "ПСЖ" действует до лета 2024 года. В нем есть опция продления еще на сезон. Она активируется в том случае, если Мбаппе до 30 июня заявит "ПСЖ" о желании остаться. Однако форвард объявил руководству клуба о том, что не станет активировать эту опцию. 

Мбаппе и Ибрагимович
Мбаппе и Ибрагимович во время Ролан Гаррос. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

По условиям соглашения уже через полгода Мбаппе сможет вести переговоры с другими клубами. "ПСЖ" придется продать игрока уже сейчас для того, чтобы через год он не ушел на правах свободного агента. Главным претендентом на француза по-прежнему является мадридский "Реал", которому как раз нужен новый нападающий. 

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе забил за "ПСЖ" 41 гол во всех турнирах. 

Напомним, "Челси" готов отпустить Михаила Мудрика в один из итальянских клубов. 

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