Зидан получил новое предложение от "ПСЖ": что ответил тренер

Зидан во время работы в "Реале". Фото: JAVIER SORIANO / AFP

Топовый французский специалист Зинедин Зидан в очередной раз отказался возглавить "ПСЖ". Парижане ежегодно пытаются подписать "Зизу".

Поэтому в клубе сконцентрировались на переговорах с другими специалистами, сообщает Le Parisien.

Читайте также:

Специалист пока не планирует возвращаться к работе. Поэтому отказал не только "ПСЖ", но и другим клубам.

Вместо Зидана может прийти Нагельсманн

Источники сообщили, что Зидан в очередной раз отказался возглавить "ПСЖ", поскольку намерен продолжать перерыв в работе.

Из всех кандидатов на текущий момент наибольший прогресс достигнут с немецким специалистом Юлианом Нагельсманном, оставшимся по ходу сезона без работы в "Баварии".

Также в клубе рассматривают варианты с бывшим главным тренером "Барселоны" и сборной Испании Луисом Энрике и нынешним наставником "Байера" Хаби Алонсо.

Источники отметили, что Кристоф Галтье, вероятнее всего, покинет свою должность. Французский специалист за год работы с "ПСЖ" выиграл чемпионат, вылетел в 1/8 Кубка Франции и Лиги чемпионов от "Марселя" и "Баварии".\

Команда выигрывает чемпионаты несмотря на наличие тренера. Фото: "ПСЖ"

Зидан в своей тренерской карьере работал только с "Реалом" в 2016-2017/2019-2021 годах. "Зизу" по два раза выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок, Суперкубок UEFA и Клубный чемпионат мира. Трижды мадридцы побеждали в Лиге чемпионов.

Напомним, форвард Роман Яремчук может перейти в клуб АПЛ и будет играть с другим украинцем.

Жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде.

Лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в чемпионат Италии.

Аргентинец Лионель Месси удивил выбором своего нового клуба.

Реванш Ломаченко с Хейни: промоутер предложил выгодный вариант.