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Зидан получил новое предложение от "ПСЖ": что ответил тренер

8 июня 2023 19:24
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Агабекян Карен
редактор
Зидан получил новое предложение от "ПСЖ": что ответил тренер
Зидан во время работы в "Реале". Фото: JAVIER SORIANO / AFP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Топовый французский специалист Зинедин Зидан в очередной раз отказался возглавить "ПСЖ". Парижане ежегодно пытаются подписать "Зизу".

Поэтому в клубе сконцентрировались на переговорах с другими специалистами, сообщает Le Parisien.

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Специалист пока не планирует возвращаться к работе. Поэтому отказал не только "ПСЖ", но и другим клубам.

 

 

Вместо Зидана может прийти Нагельсманн

Источники сообщили, что Зидан в очередной раз отказался возглавить "ПСЖ", поскольку намерен продолжать перерыв в работе.

Из всех кандидатов на текущий момент наибольший прогресс достигнут с немецким специалистом Юлианом Нагельсманном, оставшимся по ходу сезона без работы в "Баварии".

Также в клубе рассматривают варианты с бывшим главным тренером "Барселоны" и сборной Испании Луисом Энрике и нынешним наставником "Байера" Хаби Алонсо.

Источники отметили, что Кристоф Галтье, вероятнее всего, покинет свою должность. Французский специалист за год работы с "ПСЖ" выиграл чемпионат, вылетел в 1/8 Кубка Франции и Лиги чемпионов от "Марселя" и "Баварии".\

Команда выигрывает чемпионаты несмотря на наличие тренера. Фото: "ПСЖ"

Зидан в своей тренерской карьере работал только с "Реалом" в 2016-2017/2019-2021 годах. "Зизу" по два раза выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок, Суперкубок UEFA и Клубный чемпионат мира. Трижды мадридцы побеждали в Лиге чемпионов.

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