Зідан отримав нову пропозицію від "ПСЖ": що відповів тренер

Зідан під час роботи у "Реалі". Фото: JAVIER SORIANO / AFP

Топовий французький фахівець Зінедін Зідан вкотре відмовився очолити "ПСЖ". Парижани щороку намагаються підписати "Зізу".

Тому у клубі сконцентрувалися на перемовинах з іншими фахівцями, повідомляє Le Parisien .

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Замість Зідана може прийти Нагельсманн

Джерела повідомили, що Зідан вкотре відмовився очолити "ПСЖ", оскільки має намір продовжувати перерву у роботі.

З усіх кандидатів на даний момент найбільшого прогресу досягнуто з німецьким фахівцем Юліаном Нагельсманном, який під час сезону залишився без роботи в "Баварії". Також у клубі розглядають варіанти з колишнім головним тренером "Барселони" та збірною Іспанії Луїсом Енріке та нинішнім наставником "Байєра" Хабі Алонсо.

Джерела зазначили, що Крістоф Галтьє, найімовірніше, залишить свою посаду. Французький фахівець за рік роботи з "ПСЖ" виграв чемпіонат, вилетів на стадії 1/8 фіналу Кубка Франції та Ліги чемпіонів від "Марселя" й "Баварії".

Команда виграє чемпіонати, незважаючи на наявність тренера. Фото: "ПСЖ"

Зідан у своїй тренерській кар'єрі працював лише з "Реалом" у 2016-2017/2019-2021 роках. "Зізу" по два рази вигравав чемпіонат Іспанії, Суперкубок, Суперкубок UEFA та Клубний чемпіонат світу. Тричі мадридці перемагали у Лізі чемпіонів.

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