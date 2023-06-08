Гаттузо и еще два топ-тренера: названы новые кандидаты в "Шахтер"

Дженнаро Гаттузо во время матча Лиги Европы. Фото: UEFA.com

Донецкий "Шахтер" определился с основными кандидатами на должность главного тренера. Ранее стало известно, что с Игором Йовичевичем разорвут контракт.

Двое из озвученных кандидатов — известные итальянцы, сообщил блогер Игорь Бурсас.

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Должно произойти чудо, чтобы Арне Слот согласился. Фото: Фейеноорд

Четыре кандидата — три с приставкой "топ"

К тренеру луганской "Зари" Патрику Ван Леувену в борьбе за мостик главного тренера донецкого "Шахтера" прибавилось еще три известных фамилии.

По информвации Бурбаса, "Шахтеру" интересен наставник "Фейеноорда" Арне Слот, уничтоживший "горняков" в двух матчах 1/8 Лиги Европы с общим счетом 8:2, финалист ЛЕ с "Фиорентиной" Винченцо Итальяно, и известный яркой карьерой футболиста и тренерской работой в "Милане" и "Наполи" Дженнаро Гаттузо.

Из всех кандидатов именно Слот считается самым желаемым.

Также блогер отметил, что в контракте Ван Леувена с "Зарей" указаны отступные в размере 1 миллион евро, что может помешать при переходе специалиста.

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