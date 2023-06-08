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Гаттузо та ще два топ-тренери: названо нових кандидатів у "Шахтар"

8 червня 2023 16:10
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Агабекян Карен
редактор
Гаттузо та ще два топ-тренери: названо нових кандидатів у "Шахтар"
Дженнаро Гаттузо під час матчу Ліги Європи. Фото: UEFA.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" визначився з основними кандидатами на посаду головного тренера. Раніше стало відомо, що з Ігорем Йовічевічем розірвуть контракт .

Двоє з озвучених кандидатів — відомі італійці, повідомив блогер Ігор Бурсас .

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Має статися диво, щоб Арне Слот погодився. Фото: Фейєнорд

Чотири кандидати - три з приставкою "топ"

До тренера луганської "Зорі" Патріка Ван Леувена у боротьбі за місток головного тренера донецького "Шахтаря" додалося ще три відомі прізвища.

За інформацією Бурбаса, "Шахтарю" цікавий наставник "Фейєноорда" Арне Слот, який знищив "гірників" у двох матчах 1/8 Ліги Європи із загальним рахунком 8:2, фіналіст ЛЄ з "Фіорентиною" Вінченцо Італіяно, і відомий яскравою кар'єрою футболіста та роботою коучем в "Мілані" та "Наполі" Дженнаро Гаттузо.

З усіх кандидатів саме Слот вважається найбажанішим.

Також блогер зазначив, що у контракті Ван Леувена із "Зорею" зазначені відступні у розмірі 1 мільйон євро, що може завадити при переході спеціаліста.

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