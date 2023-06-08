Йовічевіч покине "Шахтар": хто стане новим тренером
Хорватського фахівця Ігоря Йовічевіча буде звільнено з посади головного тренера донецького "Шахтаря". Вже відомо, хто може замінити коуча,
Рішення про звільнення спеціаліста ухвалив власник клубу Рінат Ахметов, повідомив канал "Бомбардир".
Різні джерела стверджують, що президенту "Шахтаря" не сподобалося, як грав клуб за Йовічевіча.
Чемпіонство не зберегло хорвата у клубі
За інформацією журналіста Романа Бебеха, Ахметов ухвалив рішення, яке вже було озвучено Йовічевічу. Незабаром громадськості також повідомлять про розірвання контракту.
На даний момент на зміну хорвату у Шахтаря є два кандидати: один неназваний, але знайомий із клубом, тренер з Європи, та наставник луганської "Зорі" Патрік Ван Леувен, який раніше очолював академію "гірників".
Зазначимо, що у свій перший сезон у "Шахтарі" Йовічевіч виграв чемпіонат України, посів третє місце у групі Ліги чемпіонів та дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.
Раніше чутки про відставку Йовічевіча вже розповсюджували перед 29-м туром УПЛ проти луганської "Зорі", але тоді в клубі спростували інформацію.
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