Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Йовічевіч покине "Шахтар": хто стане новим тренером arrow

Йовічевіч покине "Шахтар": хто стане новим тренером

8 червня 2023 12:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Йовічевіч покине "Шахтар": хто стане новим тренером
Йовічевіч на зустрічі з командою. Фото: ФК Шахтар
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Хорватського фахівця Ігоря Йовічевіча буде звільнено з посади головного тренера донецького "Шахтаря". Вже відомо, хто може замінити коуча,

Рішення про звільнення спеціаліста ухвалив власник клубу Рінат Ахметов, повідомив канал "Бомбардир".

Читайте також:

Різні джерела стверджують, що президенту "Шахтаря" не сподобалося, як грав клуб за Йовічевіча.

Влітку 2022 року Йовічевіч прийняв "Шахтар". Фото: ФК Шахтар

Чемпіонство не зберегло хорвата у клубі

За інформацією журналіста Романа Бебеха, Ахметов ухвалив рішення, яке вже було озвучено Йовічевічу. Незабаром громадськості також повідомлять про розірвання контракту.

На даний момент на зміну хорвату у Шахтаря є два кандидати: один неназваний, але знайомий із клубом, тренер з Європи, та наставник луганської "Зорі" Патрік Ван Леувен, який раніше очолював академію "гірників".

Зазначимо, що у свій перший сезон у "Шахтарі" Йовічевіч виграв чемпіонат України, посів третє місце у групі Ліги чемпіонів та дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Раніше чутки про відставку Йовічевіча вже розповсюджували перед 29-м туром УПЛ проти луганської "Зорі", але тоді в клубі спростували інформацію.

Нагадаємо, форвард Роман Яремчук може перейти до клубу АПЛ і гратиме з іншим українцем.

Дружина Кріштіану Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні.

Лідер "Динамо" Микола Шапаренко може перейти до одного з європейських клубів.

Півзахисник "Марселя" Руслан Маліновський може повернутися до чемпіонату Італії.

Аргентинець Ліонель Мессі відверто зізнався, чому відмовив "Барселоні" заради "Інтера Майамі".

Легендарний португалець Кріштіану Роналду хоче купити футбольний клуб: про що йдеться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB