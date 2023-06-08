Йовічевіч покине "Шахтар": хто стане новим тренером

Йовічевіч на зустрічі з командою. Фото: ФК Шахтар

Хорватського фахівця Ігоря Йовічевіча буде звільнено з посади головного тренера донецького "Шахтаря". Вже відомо, хто може замінити коуча,

Рішення про звільнення спеціаліста ухвалив власник клубу Рінат Ахметов, повідомив канал "Бомбардир".

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Чемпіонство не зберегло хорвата у клубі

За інформацією журналіста Романа Бебеха, Ахметов ухвалив рішення, яке вже було озвучено Йовічевічу. Незабаром громадськості також повідомлять про розірвання контракту.

На даний момент на зміну хорвату у Шахтаря є два кандидати: один неназваний, але знайомий із клубом, тренер з Європи, та наставник луганської "Зорі" Патрік Ван Леувен, який раніше очолював академію "гірників".

Зазначимо, що у свій перший сезон у "Шахтарі" Йовічевіч виграв чемпіонат України, посів третє місце у групі Ліги чемпіонів та дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Раніше чутки про відставку Йовічевіча вже розповсюджували перед 29-м туром УПЛ проти луганської "Зорі", але тоді в клубі спростували інформацію.

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