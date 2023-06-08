Йовичевич покинет "Шахтер": кто станет новым тренером

Йовичевич на встрече с командой. Фото: ФК Шахтер

Хорватский специалист Игор Йовичевич будет уволен с должности главного тренера донецкого "Шахтера". Уже известны возможные сменщики коуча,

Решение об увольнении специалиста принял владелец клуба Ринат Ахметов, сообщил-канал "Бомбардир".

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Чемпионство не сохранило хорвата в клубе

По информации журналиста Романа Бебеха, Ахметов принял решение, которое уже было озвучено Йовичевичу. Вскоре общественности также сообщая о разрыве контракта.

На текущий момент на смену хорвату у Шахтера есть два кандидата: один неназванный, но знакомый с клубом, тренер из Европы, и наставник луганской "Зари" Патрик Ван Леувен, который ранее возглавлял академию "горняков".

Отметим, что в свой первый сезон в "Шахтере" Йовичевич выиграл чемпионат Украины, занял третье место в группе Лиги чемпионов и дошел в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее слухи об отставке Йовичевича уже распространяли перед 29-м туром УПЛ против луганской "Зари", но тогда в клубе опровергли информацию.

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