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Йовичевич покинет "Шахтер": кто станет новым тренером

8 июня 2023 12:20
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Агабекян Карен
редактор
Йовичевич покинет "Шахтер": кто станет новым тренером
Йовичевич на встрече с командой. Фото: ФК Шахтер
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Хорватский специалист Игор Йовичевич будет уволен с должности главного тренера донецкого "Шахтера". Уже известны возможные сменщики коуча,

Решение об увольнении специалиста принял владелец клуба Ринат Ахметов, сообщил-канал "Бомбардир".

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Летом 2022 года Йовичевич принял "Шахтер". Фото: ФК Шахтер

Чемпионство не сохранило хорвата в клубе

По информации журналиста Романа Бебеха, Ахметов принял решение, которое уже было озвучено Йовичевичу. Вскоре общественности также сообщая о разрыве контракта.

На текущий момент на смену хорвату у Шахтера есть два кандидата: один неназванный, но знакомый с клубом, тренер из Европы, и наставник луганской "Зари" Патрик Ван Леувен, который ранее возглавлял академию "горняков".

Отметим, что в свой первый сезон в "Шахтере" Йовичевич выиграл чемпионат Украины, занял третье место в группе Лиги чемпионов и дошел в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее слухи об отставке Йовичевича уже распространяли перед 29-м туром УПЛ против луганской "Зари", но тогда в клубе опровергли информацию.

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