Йовичевич покинет "Шахтер": кто станет новым тренером
Хорватский специалист Игор Йовичевич будет уволен с должности главного тренера донецкого "Шахтера". Уже известны возможные сменщики коуча,
Решение об увольнении специалиста принял владелец клуба Ринат Ахметов, сообщил-канал "Бомбардир".
Различные источники утверждают, что президенту "Шахтера" не понравилось, как играл клуб при Йовичевиче.
Чемпионство не сохранило хорвата в клубе
По информации журналиста Романа Бебеха, Ахметов принял решение, которое уже было озвучено Йовичевичу. Вскоре общественности также сообщая о разрыве контракта.
На текущий момент на смену хорвату у Шахтера есть два кандидата: один неназванный, но знакомый с клубом, тренер из Европы, и наставник луганской "Зари" Патрик Ван Леувен, который ранее возглавлял академию "горняков".
Отметим, что в свой первый сезон в "Шахтере" Йовичевич выиграл чемпионат Украины, занял третье место в группе Лиги чемпионов и дошел в 1/8 финала Лиги Европы.
Ранее слухи об отставке Йовичевича уже распространяли перед 29-м туром УПЛ против луганской "Зари", но тогда в клубе опровергли информацию.
Напомним, форвард Роман Яремчук может перейти в клуб АПЛ и будет играть с другим украинцем.
Жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде.
Лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.
Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в чемпионат Италии.
Аргентинец Лионель Месси откровенно признался, почему отказал "Барселоне" ради "Интера Майами".
Легендарный португалец Криштиану Роналду хочет купить футбольный клуб: о чем идет речь.