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Гвардиола решил уйти из "Манчестер Сити", но есть нюанс

12 июня 2023 17:03
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Гвардиола решил уйти из "Манчестер Сити", но есть нюанс
Хосеп Гвардиола празднует победу в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство "Манчестер Сити" не сумеет убедить главного тренера команды Хосепа Гвардиолу снова продлить контракт с клубом. Каталонский специалист навсегда покинет "Этихад" через два года. 

Гвардиола собирается работать тренером еще несколько лет, сообщает The Guardian.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил уйти из клуба ровно через два года. Контракт 52-летнего специалиста с "горожанами" закончится летом 2025 года. 

Дальнейшее будущее Гвардиолы 

После победы в финале Лиги чемпионов над "Интером" наставник "Манчестер Сити" отпраздновал исторический успех, а затем задумался над своим будущим. Хосеп Гвардиола не собирается работать тренером до глубокой старости, о чем уже неоднократно сообщал. 

После ухода из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует еще семь лет заниматься тренерской деятельностью. Он может возглавить один из итальянских клубов или принять приглашение от какой-нибудь сборной. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола с Кубком чемпионов. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Хосеп Гвардиола работал с "Барсой Б" и "Барселоной", а также с мюнхенской "Баварией". Он возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. Каталонец за свою карьеру выиграл 35 трофеев. Он трижды побеждал в Лиге чемпионов.

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