Гвардиола решил уйти из "Манчестер Сити", но есть нюанс

Хосеп Гвардиола празднует победу в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Руководство "Манчестер Сити" не сумеет убедить главного тренера команды Хосепа Гвардиолу снова продлить контракт с клубом. Каталонский специалист навсегда покинет "Этихад" через два года.

Гвардиола собирается работать тренером еще несколько лет, сообщает The Guardian.

Читайте также:

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил уйти из клуба ровно через два года. Контракт 52-летнего специалиста с "горожанами" закончится летом 2025 года.

Дальнейшее будущее Гвардиолы

После победы в финале Лиги чемпионов над "Интером" наставник "Манчестер Сити" отпраздновал исторический успех, а затем задумался над своим будущим. Хосеп Гвардиола не собирается работать тренером до глубокой старости, о чем уже неоднократно сообщал.

После ухода из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует еще семь лет заниматься тренерской деятельностью. Он может возглавить один из итальянских клубов или принять приглашение от какой-нибудь сборной.

Хосеп Гвардиола с Кубком чемпионов. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Хосеп Гвардиола работал с "Барсой Б" и "Барселоной", а также с мюнхенской "Баварией". Он возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. Каталонец за свою карьеру выиграл 35 трофеев. Он трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

Виктория Бекхэм показала трогательные фото семейного ужина.

Мирча Луческу уйдет из "Динамо": уже известно, какой клуб возглавит тренер.

Бывший боксер Кличко объяснил, почему УАФ аннулировала достижения Тимощука в футболе.

Ребров против сборной Германии: букмекеры назвали фаворита матча Украины.