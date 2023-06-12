Гвардиола решил уйти из "Манчестер Сити", но есть нюанс
Руководство "Манчестер Сити" не сумеет убедить главного тренера команды Хосепа Гвардиолу снова продлить контракт с клубом. Каталонский специалист навсегда покинет "Этихад" через два года.
Гвардиола собирается работать тренером еще несколько лет, сообщает The Guardian.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил уйти из клуба ровно через два года. Контракт 52-летнего специалиста с "горожанами" закончится летом 2025 года.
Дальнейшее будущее Гвардиолы
После победы в финале Лиги чемпионов над "Интером" наставник "Манчестер Сити" отпраздновал исторический успех, а затем задумался над своим будущим. Хосеп Гвардиола не собирается работать тренером до глубокой старости, о чем уже неоднократно сообщал.
После ухода из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует еще семь лет заниматься тренерской деятельностью. Он может возглавить один из итальянских клубов или принять приглашение от какой-нибудь сборной.
Хосеп Гвардиола работал с "Барсой Б" и "Барселоной", а также с мюнхенской "Баварией". Он возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. Каталонец за свою карьеру выиграл 35 трофеев. Он трижды побеждал в Лиге чемпионов.
Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.
Виктория Бекхэм показала трогательные фото семейного ужина.
Мирча Луческу уйдет из "Динамо": уже известно, какой клуб возглавит тренер.
Бывший боксер Кличко объяснил, почему УАФ аннулировала достижения Тимощука в футболе.
Ребров против сборной Германии: букмекеры назвали фаворита матча Украины.