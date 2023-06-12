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Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті", але є нюанс

12 червня 2023 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті", але є нюанс
Хосеп Гвардіола святкує перемогу у Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Манчестер Сіті" не зможе переконати головного тренера команди Хосепа Гвардіолу знову продовжити контракт із клубом. Каталонський фахівець назавжди залишить "Етіхад" за два роки.

Гвардіола збирається працювати тренером ще кілька років, повідомляє The Guardian.

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Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола вирішив піти з клубу рівно за два роки. Контракт 52-річного спеціаліста з "містянами" закінчиться влітку 2025 року.

Подальше майбутнє Гвардіоли

Після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів над "Інтером" наставник "Манчестер Сіті" відсвяткував історичний успіх, а згодом замислився над своїм майбутнім. Хосеп Гвардіола не має наміру працювати тренером до глибокої старості, про що вже неодноразово повідомляв.

Після відходу з "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола планує ще сім років займатися тренерською діяльністю. Він може очолити один з італійських клубів або прийняти запрошення від якоїсь збірної.

Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола з Кубком чемпіонів. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Хосеп Гвардіола працював з "Барсою Б" та "Барселоною", а також з мюнхенською "Баварією". Він очолив "Манчестер Сіті" влітку 2016 року. Каталонець за свою кар'єру виграв 35 трофеїв. Він тричі перемагав у Лізі чемпіонів.

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