Мудрик заинтересовал известный итальянский клуб

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Скриншот YouTube

Украинский футболист Михаил Мудрик может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах игрока заинтересован один из местных клубов.

"Интер" готов начать переговоры с "Челси" по Мудрику, сообщает Tutto Mercato.

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Интерес к Мудрику из Италии

Тренерский штаб "Челси" не готов гарантировать украинцу стабильное место в основном составе в сезоне 2023/2024. Но и продавать полузащитника лондонцы не хотят. Его считают талантливым, но "сырым" футболистом, который пока не готов стать частью проекта Почеттино на "Стэмфорд Бридж".

Мудрик и Хаверц после матча сборных Украины и Германии. Фото: instagram.com/kaihavertz29

Михаила Мудрика могут отдать в аренду в одну из команд, которая будет участвовать в еврокубках в новом сезоне. Интерес к украинцу проявляет миланский "Интер". Итальянский клуб готов взять игрока из "Челси" в аренду на сезон, как уже делал это с Ромелу Лукаку. "Интер" будет платить Мудрику зарплату. В сделке не будет пункта о выкупе контракта полузащитника. Переговоры двух клубов могут начаться на следующей неделе.

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