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Мудрик заинтересовал известный итальянский клуб: о чем идет речь

13 июня 2023 08:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик заинтересовал известный итальянский клуб
Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский футболист Михаил Мудрик может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах игрока заинтересован один из местных клубов. 

"Интер" готов начать переговоры с "Челси" по Мудрику, сообщает Tutto Mercato

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Лондонский "Челси" решил судьбу Михаила Мудрика. Вингер сборной Украины не входит в планы нового тренерского штаба "синих". Маурисио Почеттино попросил клуб найти игроку другую команду. 

Интерес к Мудрику из Италии 

Тренерский штаб "Челси" не готов гарантировать украинцу стабильное место в основном составе в сезоне 2023/2024. Но и продавать полузащитника лондонцы не хотят. Его считают талантливым, но "сырым" футболистом, который пока не готов стать частью проекта Почеттино на "Стэмфорд Бридж". 

Мудрик и Хаверц
Мудрик и Хаверц после матча сборных Украины и Германии. Фото: instagram.com/kaihavertz29

Михаила Мудрика могут отдать в аренду в одну из команд, которая будет участвовать в еврокубках в новом сезоне. Интерес к украинцу проявляет миланский "Интер". Итальянский клуб готов взять игрока из "Челси" в аренду на сезон, как уже делал это с Ромелу Лукаку. "Интер" будет платить Мудрику зарплату. В сделке не будет пункта о выкупе контракта полузащитника. Переговоры двух клубов могут начаться на следующей неделе. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

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