Мудрик зацікавив відомий італійський клуб

Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Скріншот YouTube

Український футболіст Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У послугах гравця зацікавлений один із місцевих клубів.

"Інтер" готовий розпочати переговори з "Челсі" щодо Мудрика, повідомляє Tutto Mercato.

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Інтерес до Мудрика з Італії

Тренерський штаб "Челсі" не готовий гарантувати українцеві стабільне місце в основному складі у сезоні 2023/2024. Але й продавати півзахисника лондонці не бажають. Його вважають талановитим, але "сирим" футболістом, який поки не готовий стати частиною проєкту Почеттіно на "Стемфорд Брідж".

Мудрик та Хаверц після матчу збірних України та Німеччини. Фото: instagram.com/kaihavertz29

Михайла Мудрика можуть віддати в оренду до однієї з команд, яка братиме участь у єврокубках у новому сезоні. Інтерес до українця виявляє міланський "Інтер". Італійський клуб готовий взяти гравця з "Челсі" в оренду на сезон, як це вже робив з Ромелу Лукаку. "Інтер" платитиме Мудрику зарплатню. В угоді не буде пункту про викуп контракту півзахисника. Переговори двох клубів можуть розпочатися наступного тижня.

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