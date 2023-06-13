Мбаппе раптово вирішив залишити "ПСЖ": куди перейде форвард

Кіліан Мбаппе в Парижі. Фото: REUTERS/Albert Gea

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе не збирається продовжувати контракт із "ПСЖ". Футболіст вже оголосив клубу про своє рішення.

"ПСЖ" може продати Мбаппе цього літа, повідомляє Le Parisien.

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Французький ПСЖ може повністю замінити гравців лінії атаки напередодні початку нового сезону. Лео Мессі вже пішов із паризького клубу. Незабаром його приклад наслідують Неймар і Кіліан Мбаппе.

Куди піде лідер "ПСЖ"?

Керівництво французького клубу було впевнене, що провідний футболіст команди ще довго виступатиме на "Парк де Пренс". Однак трансферна сага імені Мбаппе знову стала актуальною.

Контракт Кіліана з "ПСЖ" діє до літа 2024 року. У ньому є опція продовження ще на сезон. Вона активується у разі, якщо Мбаппе до 30 червня заявить "ПСЖ" про бажання залишитися. Однак форвард оголосив керівництву клубу про те, що не активуватиме цю опцію.

Мбаппе та Ібрагімович під час Ролан Гаррос. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

За умовами угоди вже за пів року Мбаппе зможе вести переговори з іншими клубами. "ПСЖ" доведеться продати гравця вже зараз для того, щоб за рік він не пішов на правах вільного агента. Головним претендентом на француза, як і раніше, є мадридський "Реал", якому якраз потрібен новий нападник.

У сезоні 2022/2023 Кіліан Мбаппе забив за "ПСЖ" 41 гол у всіх турнірах.

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