"Реал" отдаст за Мбаппе целое состояние: "ПСЖ" готов продать форварда

Килиан Мбаппе в матче против "Страсбура". Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Главной трансферной сагой лета 2023 года станет уход Килиана Мбаппе из "ПСЖ". Французский клуб готов отпустить футболиста.

Интерес к Мбаппе проявляет мадридский "Реал", сообщает Le Parisien.

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Руководство "ПСЖ" знало о том, что Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт с клубом, за несколько дней до того, как об этом узнали журналисты. Парижане уже приняли меры для уменьшения репутационных потерь в связи с возможным уходом главной звезды клуба.

Инициатива на стороне "Реала"

Через год закончится срок действия контракта Килиана Мбаппе с "ПСЖ". По правилам ФИФА футболист имеет право вести переговоры с другими клубами за шесть месяцев до истечения срока соглашения. Таким образом, "ПСЖ" может бесплатно потерять одного из лучших форвардов современности.

Мбаппе с тренером Галтье. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

В "ПСЖ" понимают, что ситуация складывается не в их пользу. Именно поэтому клуб известил мадридский "Реал" о готовности к переговорам по Мбаппе. Французы хотят продать Килиана уже этим летом, чтобы заработать на его трансфере деньги.

"ПСЖ" хочет получить за игрока как минимум 200 млн евро. "Реал" постарается снизить цену за Мбаппе, который забил в этом сезоне 41 гол во всех турнирах. Мадридцы могли бы подождать год и взять Килиана бесплатно, но после ухода Бензема "бланкос" остались без центрфорварда.

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