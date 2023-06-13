Мейвезер унизил внука известного мафиози: видео драки

Флойд Мейвезер снова сделал шоу. Фото: Reuters/Kyle Terada

В американском Санрайзе прошел выставочный бой легендарного бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и Джона Готти, являющегося внуком бывшего главаря итальянской мафии в Нью-Йорке. Как и ожидалось, спортивного противостояния не получилось.

В шестой трехминутке 8-раундового боя рефери Кенни Бейлис остановил поединок, после чего началось все самое интересное, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во время боя Мейвезер разбивал соперника на ринге и сделал схватку односторонней. Затем в середине поединка между соперниками начались постоянный словесные перепалки. Рефери им делал замечания, но его игнорировали. Поэтому Бейлис в шестом раунде остановил поединок и затем…

Началось самое интересное

Готти не понравилась остановка боя и он налетел на Флойда с ударами. Затем на ринг вылетели команда Мейвезера, а затем и команда Готти. Началась массовая драка, которую с трудом разняли охранники.

If you watch this video close enough, you can see that after Mayweather landed a real hit on Gotti and almost knocked him down, Gotti backs the fuck up and calms down. #MayweatherGotti pic.twitter.com/jsy69m7hsO — hyperhealer3 (@CobeyJ513) June 12, 2023

За кулисами продолжилась драка между болельщиками Флойда и командой Готти.

Отметим, что после боя Мейвезер не был опечален из-за случившегося.

"Видите, я говорил вам. Вот почему мне платят так много денег. Все потому, что я устраиваю шоу.

С опытом Флойда Мейвезера ты никогда не знаешь, что произойдет. Это было безумное дерьмо", — сказал Флойд.

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