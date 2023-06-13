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Мейвезер принизив онука відомого мафіозі: відео бійки

13 червня 2023 10:38
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Агабекян Карен
редактор
Мейвезер принизив онука відомого мафіозі: відео бійки
Флойд Мейвезер знову зробив шоу. Фото: Reuters/Kyle Terada
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В американському Санрайзі пройшов виставковий бій легендарного колишнього чемпіона світу з боксу Флойда Мейвезера і Джона Готті, який є онуком колишнього ватажка італійської мафії в Нью-Йорку. Як і очікувалося, спортивного протистояння не вийшло.

У шостій трихвилинці 8-раундового бою рефері Кенні Бейліс зупинив поєдинок, після чого розпочалося все найцікавіше, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Під час бою Мейвезер розбивав суперника на рингу і зробив бій одностороннім. Потім у середині поєдинку між суперниками почалися постійні словесні суперечки. Рефері робив зауваження, але його ігнорували. Тому Бейліс у шостому раунді зупинив поєдинок і потім...

Почалося найцікавіше

Готті не сподобалася зупинка бою, і він налетів на Флойда з ударами. Після цього на ринг вилетіли команда Мейвезера, а згодом і команда Готті. Почалася масова бійка, яку важко розбороняли охоронці.

 

 

За лаштунками продовжилася бійка між уболівальниками Флойда та командою Готті.

 

 

Зазначимо, що після бою Мейвезер не був засмучений через те, що сталося.

"Бачите, я казав вам. Ось чому мені платять так багато грошей. Все тому, що я влаштовую шоу. З досвідом Флойда Мейвезера ти ніколи не знаєш, що станеться. Це було шалене лайно", — сказав Флойд.

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