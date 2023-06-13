Мейвезер принизив онука відомого мафіозі: відео бійки

Флойд Мейвезер знову зробив шоу. Фото: Reuters/Kyle Terada

В американському Санрайзі пройшов виставковий бій легендарного колишнього чемпіона світу з боксу Флойда Мейвезера і Джона Готті, який є онуком колишнього ватажка італійської мафії в Нью-Йорку. Як і очікувалося, спортивного протистояння не вийшло.

У шостій трихвилинці 8-раундового бою рефері Кенні Бейліс зупинив поєдинок, після чого розпочалося все найцікавіше, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Під час бою Мейвезер розбивав суперника на рингу і зробив бій одностороннім. Потім у середині поєдинку між суперниками почалися постійні словесні суперечки. Рефері робив зауваження, але його ігнорували. Тому Бейліс у шостому раунді зупинив поєдинок і потім...

Почалося найцікавіше

Готті не сподобалася зупинка бою, і він налетів на Флойда з ударами. Після цього на ринг вилетіли команда Мейвезера, а згодом і команда Готті. Почалася масова бійка, яку важко розбороняли охоронці.

Якщо ви збираєтеся це відео close enough, ви можете думати, що після Mayweather landed real hit на Gotti і майже клацнути його down, Gotti backs the fuck up and calms down. #MayweatherGotti pic.twitter.com/jsy69m7hsO - hyperhealer3 (@CobeyJ513) June 12, 2023

За лаштунками продовжилася бійка між уболівальниками Флойда та командою Готті.

Зазначимо, що після бою Мейвезер не був засмучений через те, що сталося.

"Бачите, я казав вам. Ось чому мені платять так багато грошей. Все тому, що я влаштовую шоу. З досвідом Флойда Мейвезера ти ніколи не знаєш, що станеться. Це було шалене лайно", — сказав Флойд.

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