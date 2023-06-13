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Грилиш из "Ман Сити" напился и попал в скандал на Ибице

13 июня 2023 12:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Грилиш из "Ман Сити" напился и попал в скандал на Ибице
Джек Грилиш с Кубком чемпионов. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты английского "Манчестер Сити" бурно празднуют победу в Лиге чемпионов. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола предоставил игрокам несколько недель отдыха и снял все запреты. 

Один из лидеров команды уже попал в эпицентр скандала, сообщает Daily Mail

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Сразу после вручения медалей победителям Лиги чемпионов-2023 делегация "Манчестер Сити" начала отмечать завоевание трофея прямо в раздевалке на стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Праздник, который санкционировал тренерский штаб команды, продолжается и по сей день. 

Грилиш превзошел всех 

Игроки "Манчестер Сити" продолжили праздновать в самолете, потом перед болельщиками у себя в городе, а во время чемпионского парада на крыше специального автобуса вечеринка уже начала выходить за рамки приличия. 

Джек Грилиш
Грилиш спорит с арбитром. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Уже в автобусе полузащитник "горожан" Джек Грилиш был сильно пьян. Партнеры по команде продолжали поливать его шампанским. Постепенно состояние английского футболиста усугублялось. 

После чемпионского парада некоторые футболисты "Ман Сити" решили продолжить праздник на Ибице. Британские таблоиды утверждают, что за сутки футболисты выпили несколько десятков литров алкоголя, но при этом не устраивали дебош. Правда, утром папарацци удалось сфотографировать, как Кайл Уокер буквально вынес Джека Грилиша из номера. Хавбек "Сити" еле передвигал ноги. 

Уокер и Грилиш
Уокер и Грилиш на Ибице. Фото: Google

В прошлом у Джека Грилиша уже были проблемы с алкоголем и даже с вождением автомобиля в нетрезвом виде. После перехода в команду Хосепа Гвардиолы игроку удалось избавиться от зависимости. 

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