Грилиш из "Ман Сити" напился и попал в скандал на Ибице

Джек Грилиш с Кубком чемпионов. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Футболисты английского "Манчестер Сити" бурно празднуют победу в Лиге чемпионов. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола предоставил игрокам несколько недель отдыха и снял все запреты.

Один из лидеров команды уже попал в эпицентр скандала, сообщает Daily Mail.

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Грилиш превзошел всех

Игроки "Манчестер Сити" продолжили праздновать в самолете, потом перед болельщиками у себя в городе, а во время чемпионского парада на крыше специального автобуса вечеринка уже начала выходить за рамки приличия.

Грилиш спорит с арбитром. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Уже в автобусе полузащитник "горожан" Джек Грилиш был сильно пьян. Партнеры по команде продолжали поливать его шампанским. Постепенно состояние английского футболиста усугублялось.

После чемпионского парада некоторые футболисты "Ман Сити" решили продолжить праздник на Ибице. Британские таблоиды утверждают, что за сутки футболисты выпили несколько десятков литров алкоголя, но при этом не устраивали дебош. Правда, утром папарацци удалось сфотографировать, как Кайл Уокер буквально вынес Джека Грилиша из номера. Хавбек "Сити" еле передвигал ноги.

Уокер и Грилиш на Ибице. Фото: Google

В прошлом у Джека Грилиша уже были проблемы с алкоголем и даже с вождением автомобиля в нетрезвом виде. После перехода в команду Хосепа Гвардиолы игроку удалось избавиться от зависимости.

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