"Манчестер Сити" отказался продавать в "ПСЖ" одного из лидеров
Английский "Манчестер Сити" отклонил предложение "ПСЖ" о продаже одного из лидеров команды, которая недавно выиграла Лигу чемпионов. Французы мечтают пригласить на "Парк де Пренс" Бернарду Силву.
Чемпионы Франции готовы расстаться с одним из ведущих футболистов ради трансфера португальца, сообщает Foot Mercato.
Французский "ПСЖ" входит в зону турбулентности накануне подготовки к новому сезону. Состав команды претерпит серьезные изменения. Вдобавок к этому парижан возглавит новый главный тренер.
Предложение для "Манчестер Сити"
В "ПСЖ" решили начать трансферную кампанию не дожидаясь нового наставника. Руководство французского клуба сделало предложение "Манчестер Сити" по переходу Бернарду Силвы.
Французский клуб предлагал "Манчестер Сити" 80 млн евро за 28-летнего португальца. Помимо этого "горожане" могли выбрать вратаря Джанлуиджи Доннарумму или полузащитника Марко Верратти. Английский клуб сразу же отверг это предложение.
Бернарду Силва уже давно входит в сферу интересов многих европейских клубов во главе с "Барселоной". Однако "Манчестер Сити" неуклонно отказывает на любой запрос по португальскому хавбеку.
В сезоне 2022/2023 Бернарду Силва провел 55 поединков во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.
Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.
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