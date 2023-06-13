"Манчестер Сити" отказался продавать в "ПСЖ" одного из лидеров

Игроки "Манчестер Сити" празднуют гол. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Английский "Манчестер Сити" отклонил предложение "ПСЖ" о продаже одного из лидеров команды, которая недавно выиграла Лигу чемпионов. Французы мечтают пригласить на "Парк де Пренс" Бернарду Силву.

Чемпионы Франции готовы расстаться с одним из ведущих футболистов ради трансфера португальца, сообщает Foot Mercato.

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Предложение для "Манчестер Сити"

В "ПСЖ" решили начать трансферную кампанию не дожидаясь нового наставника. Руководство французского клуба сделало предложение "Манчестер Сити" по переходу Бернарду Силвы.

Французский клуб предлагал "Манчестер Сити" 80 млн евро за 28-летнего португальца. Помимо этого "горожане" могли выбрать вратаря Джанлуиджи Доннарумму или полузащитника Марко Верратти. Английский клуб сразу же отверг это предложение.

Гвардиола дает указание Бернарду Силве. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Бернарду Силва уже давно входит в сферу интересов многих европейских клубов во главе с "Барселоной". Однако "Манчестер Сити" неуклонно отказывает на любой запрос по португальскому хавбеку.

В сезоне 2022/2023 Бернарду Силва провел 55 поединков во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.

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