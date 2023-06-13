"Манчестер Сіті" відмовився продавати до "ПСЖ" одного з лідерів
Англійський "Манчестер Сіті" відхилив пропозицію "ПСЖ" щодо продажу одного з лідерів команди, яка нещодавно виграла Лігу чемпіонів. Французи мріють запросити на "Парк де Пренс" Бернарду Сілву.
Чемпіони Франції готові розлучитися з одним із провідних футболістів заради трансферу португальця, повідомляє Foot Mercato.
Французький "ПСЖ" входить до зони турбулентності напередодні підготовки до нового сезону. Склад команди зазнає серйозних змін. На додаток до цього парижан очолить новий головний тренер.
Пропозиція для "Манчестер Сіті"
У "ПСЖ" вирішили розпочати трансферну кампанію, не чекаючи нового наставника. Керівництво французького клубу зробило пропозицію "Манчестер Сіті" щодо переходу Бернарду Сілви.
Французький клуб пропонував "Манчестер Сіті" 80 млн євро за 28-річного португальця. Крім цього, "містяни" могли б обрати воротаря Джанлуїджі Доннарумму або півзахисника Марко Верратті. Англійський клуб відразу ж відкинув цю пропозицію.
Бернарду Сілва вже давно входить до сфери інтересів багатьох європейських клубів на чолі з "Барселоною". Проте "Манчестер Сіті" неухильно відмовляє на будь-який запит щодо португальського хавбека.
У сезоні 2022/2023 Бернарду Сілва провів 55 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив сім м'ячів та зробив вісім результативних передач.
Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.
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