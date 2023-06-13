"Манчестер Сіті" відмовився продавати до "ПСЖ" одного з лідерів

Гравці "Манчестер Сіті" відзначають гол. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Англійський "Манчестер Сіті" відхилив пропозицію "ПСЖ" щодо продажу одного з лідерів команди, яка нещодавно виграла Лігу чемпіонів. Французи мріють запросити на "Парк де Пренс" Бернарду Сілву.

Чемпіони Франції готові розлучитися з одним із провідних футболістів заради трансферу португальця, повідомляє Foot Mercato.

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Пропозиція для "Манчестер Сіті"

У "ПСЖ" вирішили розпочати трансферну кампанію, не чекаючи нового наставника. Керівництво французького клубу зробило пропозицію "Манчестер Сіті" щодо переходу Бернарду Сілви.

Французький клуб пропонував "Манчестер Сіті" 80 млн євро за 28-річного португальця. Крім цього, "містяни" могли б обрати воротаря Джанлуїджі Доннарумму або півзахисника Марко Верратті. Англійський клуб відразу ж відкинув цю пропозицію.

Гвардіола дає вказівку Бернарду Сілві. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Бернарду Сілва вже давно входить до сфери інтересів багатьох європейських клубів на чолі з "Барселоною". Проте "Манчестер Сіті" неухильно відмовляє на будь-який запит щодо португальського хавбека.

У сезоні 2022/2023 Бернарду Сілва провів 55 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив сім м'ячів та зробив вісім результативних передач.

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