Гріліш із "Ман Сіті" напився і потрапив у скандал на Ібіці

Джек Гріліш з Кубком чемпіонів. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Футболісти англійського "Манчестер Сіті" бурхливо святкують перемогу у Лізі чемпіонів. Головний тренер команди Хосеп Гвардіола надав гравцям кілька тижнів відпочинку та зняв усі заборони.

Один із лідерів команди вже потрапив в епіцентр скандалу, повідомляє Daily Mail.

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Відразу після вручення медалей переможцям Ліги чемпіонів-2023 делегація "Манчестер Сіті" почала відзначати завоювання трофея просто у роздягальні на стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі. Свято, яке санкціонувало тренерський штаб команди, триває й донині.

Гріліш перевершив усіх

Гравці "Манчестер Сіті" продовжили святкувати у літаку, потім перед уболівальниками у себе в місті, а під час чемпіонського параду на даху спеціального автобуса вечірка вже почала виходити за межі пристойності.

Гріліш сперечається з арбітром. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Вже в автобусі півзахисник "містян" Джек Гріліш був дуже п'яний. Партнери за командою продовжували поливати його шампанським. Поступово стан англійського футболіста погіршувався.

Після чемпіонського параду деякі футболісти "Ман Сіті" вирішили продовжити свято на Ібіці. Британські таблоїди стверджують, що за добу футболісти випили кілька десятків літрів алкоголю, але при цьому не влаштовували бешкет. Щоправда, вранці папараці вдалося сфотографувати, як Кайл Вокер буквально виніс Джека Гріліша з номера. Хавбек "Сіті" ледве пересував ноги.

Уокер і Гріліш на Ібіці. Фото: Google

Минулого у Джека Гріліша вже були проблеми з алкоголем і навіть з керуванням автомобіля напідпитку. Після переходу в команду Хосепа Гвардіоли гравцеві вдалося позбутися залежності.

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