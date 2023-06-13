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"Реал" віддасть за Мбаппе цілий статок: "ПСЖ" готовий продати форварда

13 червня 2023 13:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Реал" віддасть за Мбаппе цілий статок: "ПСЖ" готовий продати форварда
Кіліан Мбаппе у матчі проти "Страсбура". Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головною трансферною сагою літа 2023 стане відхід Кіліана Мбаппе з "ПСЖ". Французький клуб готовий відпустити футболіста

Інтерес до Мбаппе проявляє мадридський "Реал", повідомляє Le Parisien.

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Керівництво "ПСЖ" знало про те, що Кіліан Мбаппе не продовжуватиме контракт з клубом, за кілька днів до того, як про це стало відомо журналістам. Парижани вжили заходів для зменшення репутаційних втрат у зв'язку з можливим відходом головної зірки клубу.

Ініціатива на боці "Реала"

Через рік закінчиться термін дії контракту Кіліана Мбаппе із "ПСЖ". За правилами ФІФА футболіст має право вести переговори з іншими клубами за шість місяців до закінчення терміну угоди. Таким чином, "ПСЖ" може безкоштовно втратити одного з найкращих форвардів сучасності.

Кіліан Мбаппе
Мбаппе з тренером Галтьє. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

У "ПСЖ" розуміють, що ситуація складається не на їхню користь. Саме тому клуб повідомив мадридський "Реал" про готовність до переговорів щодо Мбаппе. Французи хочуть продати Кіліана вже цього літа, щоб заробити на його трансфері гроші.

"ПСЖ" хоче отримати за гравця щонайменше 200 млн євро. "Реал" намагатиметься знизити ціну за Мбаппе, який забив цього сезону 41 гол у всіх турнірах. Мадридці могли б почекати рік і взяти Кіліана безкоштовно, але після відходу Бензема "бланкос" залишилися без центрфорварду.

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