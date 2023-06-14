Ярмоленко залишив "Аль-Айн": де продовжить кар’єру

Андрій Ярмоленко обирає варіант куди перейти. Фото: Twitter/Al Ain

Доля капітана збірної України Андрія Ярмоленка в центрі уваги. 33-річний футболіст залишив "Аль-Айн" та ймовірно повернеться у київське "Динамо" після 6 років мандрівок по Європі та Азії.

Клуб з ОАЕ офіційно попрощався з українським легіонером у соціальних мережах.

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"Успіхів та подяка, Ярмоленко", — йдеться в повідомленні твіттер-акаунта "Аль-Айна".

Зазначимо, що у сезоні 2022/23 українець провів в "Аль-Айні" з Абу-Дабі 28 матчів, у яких забив 12 голів і віддав 4 асисти.

Вже кілька місяців українські ЗМІ пророкують йому повернення у київське "Динамо", підкинув масла у вогонь й сам гравець. Під час пресконференції перед товариським матчем між збірними України та Німеччини Ярмоленко не заперечував, що може повернутися до Динамо, але тоді він казав що його тримає контракт.

"Побачимо, тому що зараз у мене ще місяць контракту з "Аль-Айном", я маю поважати це. Зараз я повністю зосереджений на збірній України, тому про все дізнаєтеся після матчів збірних", — запевняв Ярмоленко.

З поверненням додому?

Про те, що вінгер завершував перемовини про повернення в київський клуб раніше повідомляв телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

"З поверненням додому? Принаймні, відсьогодні переговорний процес вступає в завершальну фазу", — йшлося в повідомленні.

Тепер його нічого не стримує та підписання може статися в найближчі години.

Нагадаємо, що Ярмоленко виступав у складі "Динамо" з 2007 по 2017 роки, зіграв 340 матчів, забив 137 голів і віддав 90 асистів. З київською командою він виграв 3 чемпіонства, 2 Кубки і 3 Суперкубки України.

Але є й інші варіанти. Так Ребров перед матчем з Бундестімом зазначив, що Ярмоленко в матчі з Німеччиною якщо добре себе проявить, то може отримати запрошення в Бундеслігу.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

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