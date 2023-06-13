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Украина вскоре получит деньги за продажу "Челси" Абрамовичем

13 июня 2023 17:29
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Агабекян Карен
редактор
Украина вскоре получит деньги за продажу "Челси" Абрамовичем
Роман Абрамович на матче "Челси". Фото: Скрин-шот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Великобританией созданы механизмы, чтобы изъять на пользу Украины средства, полученные от продажи лондонского "Челси". Для этого создали специальный Фонд.

Средства скоро получит британское правительство, а затем и Украина, сообщил в Twitter журналист Бен Джейкобс.

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После продажи американцам клуб купил игрока сборной Украины Михаила Мудрика. Фото: twitter.com/ChelseaFC

Осталось ждать недолго

По информации источника, деньги сначала получит правительство, затем их направят в специальный фонд, из которого будут распределять средства для Украины. Известно, что этот процесс хотят ускорить из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

На текущий момент все средства заморожены на банковском счете. Это связано с выдачей лицензии на утверждение продажи клуба.

Также задержка была со сложным механизмом создания Фонда для управления и распределения доходов на гуманитарные цели в Украине. После юридического создания Фонда необходимо пройти лицензирование со стороны правительства.

Отметим, что "Челси" продали американскому консорциуму за 4,25 млрд фунтов.

Напомним, ранее настоящей потасовкой команда на команду завершился бой Флойда Мейвезера и выходца из семьи известных мафиози Джона Готти.

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