Украина вскоре получит деньги за продажу "Челси" Абрамовичем

Роман Абрамович на матче "Челси". Фото: Скрин-шот

Великобританией созданы механизмы, чтобы изъять на пользу Украины средства, полученные от продажи лондонского "Челси". Для этого создали специальный Фонд.

Средства скоро получит британское правительство, а затем и Украина, сообщил в Twitter журналист Бен Джейкобс.

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Осталось ждать недолго

По информации источника, деньги сначала получит правительство, затем их направят в специальный фонд, из которого будут распределять средства для Украины. Известно, что этот процесс хотят ускорить из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

На текущий момент все средства заморожены на банковском счете. Это связано с выдачей лицензии на утверждение продажи клуба.

Также задержка была со сложным механизмом создания Фонда для управления и распределения доходов на гуманитарные цели в Украине. После юридического создания Фонда необходимо пройти лицензирование со стороны правительства.

Отметим, что "Челси" продали американскому консорциуму за 4,25 млрд фунтов.

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