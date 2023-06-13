Україна незабаром отримає гроші за продаж "Челсі" Абрамовичем
Великою Британією створено механізми, щоб вилучити на користь України кошти, отримані від продажу лондонського "Челсі". Для цього створили спеціальний Фонд.
Кошти незабаром отримає британський уряд, а потім й Україна, повідомив у Twitter журналіст Бен Джейкобс .
Раніше уряд Великобританії зобов'язав власника "Челсі" російського олігарха Романа Абрамовича продати клуб групі американських інвесторів.
Залишилось чекати недовго
За інформацією джерела, гроші спочатку отримає уряд, потім їх спрямують до спеціального фонду, з якого розподілятимуть кошти для України. Відомо, що цей процес хочуть прискорити через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Наразі всі кошти заморожені на банківському рахунку. Це пов'язано з видачею ліцензії на затвердження продажу клубу.
Також затримка була зі складним механізмом створення Фонду для управління та розподілу доходів на гуманітарні цілі в Україні. Після створення Фонду необхідно пройти ліцензування з боку уряду.
Зазначимо, що "Челсі" продали американському консорціуму за 4,25 млрд. фунтів.
Нагадаємо, раніше справжньою бійкою команда на команду завершився бій Флойда Мейвезера і вихідця з родини відомих мафіозі Джона Готті.
Півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.
"Реал" віддасть за Мбаппе цілий статок: "ПСЖ" готовий продати форварда.
Мірча Луческу піде з "Динамо": вже відомо, який клуб очолить тренер.