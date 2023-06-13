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Україна незабаром отримає гроші за продаж "Челсі" Абрамовичем

13 червня 2023 17:29
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Агабекян Карен
редактор
Україна незабаром отримає гроші за продаж "Челсі" Абрамовичем
Роман Абрамович на матчі "Челсі". Фото: Скрін-шот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Великою Британією створено механізми, щоб вилучити на користь України кошти, отримані від продажу лондонського "Челсі". Для цього створили спеціальний Фонд.

Кошти незабаром отримає британський уряд, а потім й Україна, повідомив у Twitter журналіст Бен Джейкобс .

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Після продажу американцям клуб купив гравця збірної України Михайла Мудрика. Фото: twitter.com/ChelseaFC

Залишилось чекати недовго

За інформацією джерела, гроші спочатку отримає уряд, потім їх спрямують до спеціального фонду, з якого розподілятимуть кошти для України. Відомо, що цей процес хочуть прискорити через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Наразі всі кошти заморожені на банківському рахунку. Це пов'язано з видачею ліцензії на затвердження продажу клубу.

Також затримка була зі складним механізмом створення Фонду для управління та розподілу доходів на гуманітарні цілі в Україні. Після створення Фонду необхідно пройти ліцензування з боку уряду.

Зазначимо, що "Челсі" продали американському консорціуму за 4,25 млрд. фунтів.

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