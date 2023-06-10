Довбик не помнит Реброва в "Динамо" и сравнивает тренера с Агуэро

Артем Довбик не удовлетворен результатом в 24 гола в УПЛ. Фото: Павел Кубанов

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик накануне игры против Германии за сборную Украины рассказал о физическом состоянии и своем рекорде. Он также упомянул наставника команды Сергея Реброва в АПЛ.

Игрок дал интервью каналу ВЗБІРНА, передает портал Новини.LIVE.

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Нападающий говорит, что немного устал после сезона. Продолжает дальше работать. Сейчас важно восстановить физические кондиции, но сделать это не просто.

"Ну, ты сильно не восстановишь, потому что нужно хотя бы неделю отдохнуть. Но сейчас, я думаю, будут нагрузки в меру, поэтому все восстановятся после долгого переезда", — считает Артем.

В УПЛ он забил за сезон 24 мяча, но рекордом остался расстроен

"Немножко расстроился, но значит такая моя судьба", — вздыхает форвард.

Довбик вспомнил Реброва на Мундиале

Наставника сборной Украины Сергея Реброва, у которого лучший показатель 22 гола в Чемпионате Украины, в деле в национальной лиге не застал. Но сравнивает его с Агуэро.

"В Динамо точно не помню. Помню по сборной, наверное, когда на Чемпионате мира в 2006-м — как забил гол", — вспоминает Довбик.

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