Довбик не пам‘ятає Реброва у "Динамо" та порівнює тренера з Агуеро

Артем Довбик не задоволений результатом у 24 голи в УПЛ. Фото: Павло Кубанов

Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик напередодні гри проти Німеччини за збірну України розповів про фізичний стан та свій рекорд. Він також згадав наставника команди Сергія Реброва в АПЛ.

Гравець дав інтерв’ю каналу ВЗБІРНА, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Нападник каже, що трішки втомився після сезону. Продовжує далі працювати. Зараз важливо відновити фізичні кондиції, але це зробити не просто.

"Ну, ти сильно не відновиш, тому що потрібно хоча би тиждень відпочити. Але зараз, я думаю, будуть навантаження в міру, тому всі відновляться після довгого переїзду", — вважає Артем.

В УПЛ він забив за сезон 24 м’ячі, але рекордом залишився засмучений

"Трішки засмутився, але значить така моя доля", — зітхає форвард.

Довбик згадав Реброва на Мундіалі

Наставника збірної України Сергія Реброва, в якого кращий показник 22 голи в Чемпіонаті України, у ділі в національній лізі не застав. Але порівнює його з Агуеро

"У Динамо точно не пам’ятаю. Пам’ятаю за збірну напевно, коли на Чемпіонаті світу у 2006-му — як забив гол", — згадує Довбик.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик досі може перейти до "Арсеналу".

Форвард збірної України Роман Яремчук зацікавив декілька клубів англійської Прем’єр-ліги.

Один із лідерів київського "Динамо" Шапаренко може піти з команди вже за кілька тижнів.

Дружина Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні.

Сьогодні у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Анонс матчу в матеріалі Новини.LIVE.