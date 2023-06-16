Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик рассказал, за какую команду хочет сыграть arrow

Мудрик рассказал, за какую команду хочет сыграть

16 июня 2023 12:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик рассказал, за какую команду хочет сыграть
Михаил Мудрик на тренировке. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины сыграет на выезде против Северной Македонии. Подопечные Сергея Реброва заканчивают последние приготовления к матчу.

Вскоре некоторых игроков национальной команды ждет новое испытание, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна". 

Читайте также:

Футболисты сборной Украины обсудили состояние поля в Скопье, где уже через несколько часов команда Сергея Реброва проведет поединок отбора на Евро-2024 против Северной Македонии. Судя по диалогу Анатолий Трубина и Михаила Мудрика, в лагере "сине-желтых" царит отличное настроение. 

Обещание Мудрика

"Поле зеленое, мячи ловятся, да?" — спросил Мудрик у бывшего партнера по "Шахтеру". 

"Мы знаем, как играет сборная Северной Македонии. Это сильная команда, которую мы уважаем. Но отступать некуда. Выйдем на поле и постараемся обыграть этого соперника", — пообещал Михаил Мудрик. 

Мудрик и Трубин
Мудрик и Трубин в сборной Украины. Скриншот TouTube

Помимо этого молодой вингер подтвердил, что поедет на молодежный Евро-2023. "Он с нами", — заявил Анатолий Трубин, после чего приобнял партнера по национальной команде. 

"Я хочу помочь сборной. Многое прошел с "молодежкой", эта команда занимает особое место в моем сердце", — объяснил Михаил Мудрик. 

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги. 

Президент УАФ Андрей Павелко арестован: что известно. 

Полиция задержала жену высокопоставленного футбольного чиновника за пьяное вождение. 

Форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе. 

Донецкий "Шахтер" может возглавить безработный тренер.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас