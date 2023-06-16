Мудрик рассказал, за какую команду хочет сыграть
В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины сыграет на выезде против Северной Македонии. Подопечные Сергея Реброва заканчивают последние приготовления к матчу.
Вскоре некоторых игроков национальной команды ждет новое испытание, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна".
Футболисты сборной Украины обсудили состояние поля в Скопье, где уже через несколько часов команда Сергея Реброва проведет поединок отбора на Евро-2024 против Северной Македонии. Судя по диалогу Анатолий Трубина и Михаила Мудрика, в лагере "сине-желтых" царит отличное настроение.
Обещание Мудрика
"Поле зеленое, мячи ловятся, да?" — спросил Мудрик у бывшего партнера по "Шахтеру".
"Мы знаем, как играет сборная Северной Македонии. Это сильная команда, которую мы уважаем. Но отступать некуда. Выйдем на поле и постараемся обыграть этого соперника", — пообещал Михаил Мудрик.
Помимо этого молодой вингер подтвердил, что поедет на молодежный Евро-2023. "Он с нами", — заявил Анатолий Трубин, после чего приобнял партнера по национальной команде.
"Я хочу помочь сборной. Многое прошел с "молодежкой", эта команда занимает особое место в моем сердце", — объяснил Михаил Мудрик.
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