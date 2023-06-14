"Шахтер" возглавит безработный тренер: переговоры уже идут

"Горняки" перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Руководство донецкого "Шахтера" скоро может представить нового главного тренера. Хорватский специалист Игор Йовичевич покинет украинский клуб.

"Горняки" уже ведут переговоры с потенциальным кандидатом на пост наставника команды, сообщает Tutto Mercato.

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"Шахтер" до сих пор не объявил об отставке Игора Йовичевича, который сделал "горняков" чемпионами Украины в сезоне 2022/2023. Однако об этом пишут не только украинские издания, но также хорватские и итальянские журналисты.

Франческо Фариоли на тренерской скамье. Фото: instagram.com/francescofarioli/

Новый тренер "Шахтера"

В случае отставки Игора Йовичевича донецкую команду может возглавить 34-летний Франческо Фариоли. Молодой итальянский специалист работал в тренерском штабе Роберто Де Дзерби в "Беневенто" и "Сассуоло".

Последним местом работы Фариоли был турецкий клуб "Аланьяспор". Итальянец тренировал эту команду с 2019 по 2021 год. В первый сезон наставник привел турецкий коллектив к пятому месту в турнирной таблице. Год спустя "Аланьяспор" стал 15, и тренера отправили в отставку.

В настоящее время Фариоли является безработным. Помимо "Шахтера" им интересуются клубы из Турции и Италии.

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