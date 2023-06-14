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Мбаппе прокомментировал решение уйти из "ПСЖ"

14 июня 2023 12:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе прокомментировал решение уйти из "ПСЖ"
Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе впервые прокомментировал слухи об уходе из "ПСЖ". Футболист откровенно признал, что у французского клуба есть проблемы. 

Мбаппе назвал главную причину возможного трансфера в другой клуб, сообщает L'Equipe

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В середине июня появилась информация о том, что Килиан Мбаппе решил не продлевать контракт с французским "ПСЖ". Уже через год он может уйти в другой клуб на правах свободного агента. 

Желание выигрывать трофеи 

Согласно информации французских журналистов, "ПСЖ" согласился продать Килиана Мбаппе. Трансфер футболиста в мадридский "Реал" может произойти уже в ближайшее время. Таким образом французский клуб сумеет заработать на продаже игрока. Мбаппе объяснил желание сменить клуб. 

"Любой футболист хочет выиграть как можно больше трофеев. У меня тоже есть честолюбие, я не являюсь исключением. Будем откровенны: у "ПСЖ" есть определенные проблемы. Существуют недостатки, за которые приходиться платить по счетам", — рассказал Килиан Мбаппе. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

В сезоне 2022/2023 "ПСЖ" выиграл Суперкубок Франции и Лигу 1. Из Кубка Франции и Лиги чемпионов парижане выбыли на стадии 1/8. В то же время мадридский "Реал" несколько раз за последнее десятилетие побеждал в Лиге чемпионов. 

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