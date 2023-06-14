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Мбаппе прокоментував рішення залишити "ПСЖ"

14 червня 2023 12:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе прокоментував рішення залишити "ПСЖ"
Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе вперше прокоментував чутки про звільнення з "ПСЖ". Футболіст відверто визнав, що французький клуб має проблеми.

Мбаппе назвав головну причину можливого трансферу в інший клуб, повідомляє L'Equipe.

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У середині червня з'явилася інформація про те, що Кіліан Мбаппе вирішив не продовжувати контракт із французьким "ПСЖ". Вже за рік він може піти до іншого клубу на правах вільного агента.

Бажання вигравати трофеї

За інформацією французьких журналістів, "ПСЖ" погодився продати Кіліана Мбаппе. Трансфер футболіста до мадридського "Реала" може відбутися вже найближчим часом. Таким чином французький клуб зможе заробити на продажу гравця. Мбаппе пояснив бажання змінити клуб.

"Будь-який футболіст хоче виграти якнайбільше трофеїв. У мене теж є честолюбство, я не виняток. Будемо відвертими: у "ПСЖ" є певні проблеми. Існують недоліки, за які доводиться платити за рахунками", — розповів Кіліан Мбаппе.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

У сезоні 2022/2023 "ПСЖ" виграв Суперкубок Франції та Лігу 1. З Кубка Франції та Ліги чемпіонів парижани вибули на стадії 1/8. Водночас мадридський "Реал" кілька разів за останнє десятиліття перемагав у Лізі чемпіонів.

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