Месси удивил заявлением об участии в Кубке Мира-2026

Лионель Месси на тренировке. Фото: REUTERS

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что чемпионат мира по футболу в Катаре стал его пятым и последним Мундиалем. Ветеран помог национальной команде завоевать Кубок Мира и считает свою задачу выполненной.

Месси планирует закончить выступления в сборной Аргентины, сообщает Reuters.

Читайте также:

В декабре 2022 года 35-летний форвард привел "альбиселесте" к третьему триумфу на чемпионатах мира. Болельщики просят Лионеля Месси остаться в сборной Аргентины и принять участие в Кубке Мира-2026, но футболист не в восторге от этой идеи.

Решение Месси

"Думаю, в 2022 году я в последний раз в карьере играл на чемпионате мира. Никогда нельзя загадывать, но не думаю, что поеду на следующий Мундиаль. Пришло время дать другим футболистам шанс проявить себя", — заявил Лионель Месси.

Решение аргентинского футболиста нельзя считать окончательным. Несколько лет назад он уже объявлял об уходе из сборной Аргентины. Месси был разочарован после того, как его команда проиграла несколько финалов Кубка Америки подряд. Однако болельщики убедили Лионеля вернуться в сборную Аргентины.

Болельщики сборной Аргентины в Китае. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

"Альбиселесте" продолжают готовиться к товарищескому матчу против Австралии, который пройдет в Пекине. Лионель Месси не назвал точной даты ухода из национальной команды.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

Форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе.

Полузащитник Андрей Ярмоленко на следующей неделе подпишет контракт с "Динамо".

Мирча Луческу уйдет из "Динамо": уже известно, какой клуб возглавит тренер.