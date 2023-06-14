Мессі здивував заявою про участь у Кубку Світу-2026

Ліонель Мессі на тренуванні. Фото: REUTERS

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що чемпіонат світу з футболу в Катарі став його п'ятим та останнім Мундіалем. Ветеран допоміг національній команді здобути Кубок Світу і вважає своє завдання виконаним.

Мессі планує закінчити виступи у збірній Аргентини, повідомляє Reuters.

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У грудні 2022 року 35-річний форвард призвів "альбіселесте" до третього тріумфу на чемпіонатах світу. Уболівальники просять Ліонеля Мессі залишитися у збірній Аргентини та взяти участь у Кубку Світу-2026, але футболіст не в захваті від цієї ідеї.

Рішення Мессі

"Думаю, 2022 року я востаннє в кар'єрі грав на чемпіонаті світу. Ніколи не можна загадувати, але не думаю, що поїду на наступний Мундіаль. Настав час дати іншим футболістам шанс проявити себе", — заявив Ліонель Мессі.

Рішення аргентинського футболіста не можна вважати остаточним. Кілька років тому він уже оголошував про звільнення зі збірної Аргентини. Мессі був розчарований після того, як його команда програла кілька фіналів Кубка Америки поспіль. Однак уболівальники переконали Ліонеля повернутися до збірної Аргентини.

Вболівальники збірної Аргентини у Китаї. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

"Альбіселесте" продовжують готуватися до товариського матчу проти Австралії, який пройде у Пекіні. Ліонель Мессі не назвав точної дати виходу з національної команди.

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