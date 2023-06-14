Ярмоленко подпишет контракт с "Динамо" через неделю: известны условия

Андрей Ярмоленко в матче за сборную Украины. Скриншот YouTube

Руководство киевского "Динамо" готово предложить контракт Андрею Ярмоленко. Уже через неделю опытный футболист может вернуться в украинскую Премьер-лигу (УПЛ).

Ярмоленко ждет соглашение сроком на два года, сообщает "Динамо Киев Inside".

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Руководство "Динамо" намерено предложить Андрею Ярмоленко вернуться в клуб. Опытный футболист официально ушел из "Аль-Айна" и получил статус свободного агента. За подписание контракта с игроком киевлянам не придется никому платить.

Возвращение Ярмоленко

"Динамо" необходимо усиление состава. Столичная команда завершила сезон 2022/2023 на четвертом месте в итоговой турнирной таблице УПЛ. Приглашение такого футболист, как Андрей Ярмоленко, стало бы настоящей удачей для "бело-синих".

Полузащитнику будет предложен контракт на год с возможностью продления еще на один сезон. После этого он может занять должность в руководстве клуба. О зарплате 33-летнего футболиста ничего не известно, но в "Аль-Айне" он зарабатывал около 1,9 млн евро в год. Контракт с Ярмоленко будет подписан после ближайших матчей сборной Украины.

Ярмоленко настраивает на игру партнеров по сборной Украины. Скриншот YouTube

Андрея Ярмоленко является воспитанником киевского "Динамо". Он выступал в киевской команде с 2007 по 2017 годы. Хавбек провел на поле 228 матчей и забил 99 голов. После этого украинец выступал за дортмундскую "Боруссию", лондонский "Вест Хэм" и "Аль-Айн" из ОАЭ.

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