Ярмоленко підпише контракт із "Динамо" за тиждень: відомі умови

Андрій Ярмоленко у матчі за збірну України. Скріншот YouTube

Керівництво київського "Динамо" готове запропонувати контракт Андрію Ярмоленко. Вже за тиждень досвідчений футболіст може повернутися до української Прем'єр-ліги (УПЛ).

На Ярмоленка очікує угода терміном на два роки, повідомляє "Динамо Київ Inside".

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Керівництво "Динамо" має намір запропонувати Андрію Ярмоленко повернутися до клубу. Досвідчений футболіст офіційно пішов з "Аль-Айну" та отримав статус вільного агента. За підписання контракту з гравцем киянам не доведеться нікому платити.

Повернення Ярмоленка

"Динамо" необхідне посилення складу. Столична команда завершила сезон 2022/2023 на четвертому місці у підсумковій турнірній таблиці УПЛ. Запрошення такого футболіста, як Андрій Ярмоленко, стало б справжнім успіхом для "біло-синіх".

Півзахиснику буде запропоновано контракт на рік із можливістю продовження ще на один сезон. Після цього він може обійняти посаду у керівництві клубу. Про зарплату 33-річного футболіста нічого не відомо, але в "Аль-Айні" він заробляв близько 1,9 млн євро на рік. Контракт із Ярмоленком буде підписано після найближчих матчів збірної України.

Ярмоленко налаштовує на гру партнерів зі збірної України. Скріншот YouTube

Андрія Ярмоленка є вихованцем київського "Динамо". Він виступав у київській команді з 2007 до 2017 року. Хавбек провів на полі 228 матчів та забив 99 голів. Після цього українець виступав за дортмундську "Боруссію", лондонський "Вест Гем" та "Аль-Айн" з ОАЕ.

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