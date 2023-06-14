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Ярмоленко підпише контракт із "Динамо" за тиждень: відомі умови

14 червня 2023 10:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмоленко підпише контракт із "Динамо" за тиждень: відомі умови
Андрій Ярмоленко у матчі за збірну України. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" готове запропонувати контракт Андрію Ярмоленко. Вже за тиждень досвідчений футболіст може повернутися до української Прем'єр-ліги (УПЛ).

На Ярмоленка очікує угода терміном на два роки, повідомляє "Динамо Київ Inside".

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Керівництво "Динамо" має намір запропонувати Андрію Ярмоленко повернутися до клубу. Досвідчений футболіст офіційно пішов з "Аль-Айну" та отримав статус вільного агента. За підписання контракту з гравцем киянам не доведеться нікому платити.

Повернення Ярмоленка

"Динамо" необхідне посилення складу. Столична команда завершила сезон 2022/2023 на четвертому місці у підсумковій турнірній таблиці УПЛ. Запрошення такого футболіста, як Андрій Ярмоленко, стало б справжнім успіхом для "біло-синіх".

Півзахиснику буде запропоновано контракт на рік із можливістю продовження ще на один сезон. Після цього він може обійняти посаду у керівництві клубу. Про зарплату 33-річного футболіста нічого не відомо, але в "Аль-Айні" він заробляв близько 1,9 млн євро на рік. Контракт із Ярмоленком буде підписано після найближчих матчів збірної України.

Збірна України
Ярмоленко налаштовує на гру партнерів зі збірної України. Скріншот YouTube

Андрія Ярмоленка є вихованцем київського "Динамо". Він виступав у київській команді з 2007 до 2017 року. Хавбек провів на полі 228 матчів та забив 99 голів. Після цього українець виступав за дортмундську "Боруссію", лондонський "Вест Гем" та "Аль-Айн" з ОАЕ.

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