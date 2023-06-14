Мбаппе близок к переезду в Мадрид: "Реал" приготовил деньги за игрока

Мбаппе и Доннарумма празднуют победу. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Руководство "ПСЖ" ждет выгодное предложение по трансферу Килиана Мбаппе от других клубов. В Париже уже смирились с потенциальной потерей своей главной звезды.

Мадридский "Реал" остается главным претендентом на футболиста, сообщает Marca.

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Неделю назад Килиан Мбаппе предупредил "ПСЖ" о нежелании продлевать контракт с клубом. Его нынешнее соглашение действует до лета 2024 года. Французскому клубу приходится спешить, чтобы выгодно продать 24-летнего футболиста.

"Реал" уже готовится к трансферу Мбаппе

Президент "королевского клуба" Флорентино Перес давно мечтает пригласить Килиана Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу". Стороны долго вели переговоры прошлым летом, но тогда форвард принял решение остаться в Париже. Мбаппе забил за сезон 41 гол, выиграл чемпионат Франции и понял, что настало время для перемен.

Килиан Мбаппе прорывается к воротам. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Как и раньше, "Реал" является главным претендентом на Килиана. Мбаппе с детства более за мадридский клуб, а его кумиром был Зинедин Зидан. Флорентино Перес знал о том, что форвард не будет продлевать контракт с "ПСЖ", а потому не формировал переговоры с "Тоттенхэмом" по трансферу Харри Кейна.

Перес готов выделить на трансфер Мбаппе 200 млн евро. Именно столько "ПСЖ" рассчитывает получить за своего лидера. Переговоры между клубами уже начались. Французский голеадор может переехать в Мадрид после матчей сборных.

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